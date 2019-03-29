﻿ 7 полезных советов: как бороться со стрессом, Mixnews.lv

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Рассказываем о простых и неочевидных правилах, которые помогут вам избегать стресса и поддерживать хорошее настроение.

РЕЖИМ СНА

Старайтесь спать не менее семи-девяти часов каждый день. Полноценный сон не только снимает стресс, но и уменьшает риск возникновения опасных заболеваний — таких как атеросклероз и сахарный диабет.

Если у вас бессонница, позаботьтесь, чтобы в спальне было темно и прохладно, уберите смартфоны и другую технику за несколько часов до сна, а также старайтесь не пить кофе после обеда. Настроиться на крепкий сон можно с помощью расслабляющей музыки, теплой ванны и саше с ароматом лаванды.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Если стресс застал вас врасплох в течение дня, попробуйте успокоиться с помощью дыхательных упражнений. Чтобы справиться с возникшим напряжением, глубоко вдохните (на 10 счетов) и медленно выдохните (на 8 счетов).

Сделать паузу и подышать свежим воздухом — еще один эффективный способ успокоиться и прийти в себя. Снять напряжение также поможет ваша любимая музыка или радиостанция. Не рекомендуем бороться со стрессом с помощью сладкого, спиртного и сигарет: это быстро войдет в привычку, и вскоре вы уже не сможете расслабиться другим способом.

СПОРТ

Регулярные тренировки — лучшее лекарство от стресса. Вы и сами наверняка замечали, что после занятий йогой или пробежки чувствуется прилив сил и бодрости: это происходит потому, что во время тренировки в мозгу вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и уменьшают содержание в крови гормона стресса — кортизола.

Однако проводить в спортзале шесть дней в неделю врачи не советуют: переизбыток физических нагрузок может привести к обратному результату — переутомлению и усталости. Найдите вид спорта, который приносит вам удовольствие, и соблюдайте баланс: если после тренировки вы чувствуете упадок сил, сократите нагрузку.

ПИТАНИЕ

Здоровое питание также играет большую роль в борьбе со стрессом. Рекомендуем включить в рацион блюда с высоким содержанием белка, клетчатки, полезных жиров и витаминов — молочные продукты, кашу, рыбу и мясо, овощи и фрукты, растительные масла, а также орехи и семена.

Эффективными в борьбе со стрессом также считаются адаптогены — растительные препараты, которые помогают организму поддерживать здоровый баланс. К ним относятся корень женьшеня, элеутерококк, ашваганда и туласи. Травы можно добавлять в чай или кофе или купить добавки с адаптогенами в аптеке — правда, перед этим лучше проконсультироваться с врачом.

УДОВОЛЬСТВИЯ

Каким бы загруженным ни был ваш день, соблюдайте ритуалы, к которым вы привыкли. Перед тем, как выйти из дома, побалуйте себя чашкой кофе, вкусным завтраком или маской для лица. В течение дня также не забывайте делать паузы, чтобы расслабиться: вы наверняка найдете пару минут на кофе-брейк и короткую прогулку на свежем воздухе.

Чтобы избежать хронического стресса, врачи советуют не загружать себя работой — если устали, смело берите отпуск, и перестаньте работать по ночам и выходным. В свободное время делайте то, что приносит вам удовольствие: это может быть ужин при свечах, пенная ванна, поход в спа или в кино с подругами — вариантов много.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Вы наверняка слышали, что эфирные масла помогают расслабиться. Доказано, что масла мирры, бергамота и лаванды снижают уровень гормона стресса кортизола: они содержат ингредиенты, которые уменьшают воспаление в организме, улучшают качество сна и нормализуют работу пищеварительной системы.

Если вы чувствуете напряжение, примите ванну с эфирными маслами или зажгите ароматизированную свечу. Эффективными в борьбе со стрессом также могут быть кремы и лосьоны с успокаивающими ароматами мирры, бергамота или лаванды.

СМЕЙТЕСЬ!

Смех не только продлевает жизнь, но и избавляет нас от стресса. Дело в том, что когда мы смеемся, возрастает уровень серотонина, так называемого "гормона радости". А уровень гормонов стресса кортизола и адреналина, наоборот, снижается. Так что смейтесь как можно чаще!

источник: glamour.ru