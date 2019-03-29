﻿ Опрос: Рижская неделя моды - кому нужна, зачем нужна и нужна ли?, Mixnews.lv

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Рижская неделя моды проходит два раз в год и каждый раз вызывает шквал эмоций. У всех. И поклонники, и противники на комментарии не скупятся. Причем последние особенно щедры на эпитеты. И гости - фрики, и показы - не те, и место - не то.

Но, как говорится, караван идет. И идет он уже тридцатый раз. Что тоже о чем-то говорит. Мы решили узнать у организаторов и дизайнеров, зачем вообще это мероприятие и что оно дает и нашему городу, и модельерам в частности.

Виктория Йониене (бренд NOLO)

RFW - это, безусловно, главная балтийская модная площадка, которая дала путёвку в жизнь многим дизайнерам из Латвии и не только, в том числе и нам.

Это самая профессиональная и прекрасно организованная неделя моды во всей Балтии. Например, ведущие эстонские дизайнеры предпочитают рижскую неделю моды своей, местной, таллинской.

При этом стоимость участия для дизайнеров, по сравнению с другими аналогичными мероприятиями в Европе, очень небольшая. Например, London Fashion Week обошлась бы участнику примерно в 60 раз дороже.

Что очень важно для дизайнеров - RFW освещают практически все латвийские сми и приглашенные иностранные журналисты из весьма авторитетных изданий. Что в сумме дает очень внушительное количество публикаций и повышает узнаваемость брендов и интерес аудитории.

Стать участником RFW не так-то просто - специальная профессиональная комиссия проводит строжайший отбор претендентов и проверяет соответствие коллекций высоким требованиям. Могу сказать, что мы сами попали на RFW только со второго раза.

Алена Гревцова (бренд NONAME ATELIER)

Развитие культуры и моды в стране - всегда хорошо! Для нас, дизайнеров, такое мероприятие стоит расценивать, и как возможность показать себя, и как лишний выход из зоны комфорта. А как мы знаем, покидая ее, мы становимся на путь развития.

Я - фанат своего дела. И, конечно, меня завораживают фешн-показы. Мечтаем мы, само собой, покорить подиумы Европы, но пока на это нет ни сил, ни финансов. А вот рижская неделя моды - прекрасная возможность набраться опыта и показать себя.

Зрителям же остаётся только получать удовольствие, узнавать о новых дизайнерах и наблюдать за их развитием.

Татьяна Бальвас (пиар-директор Riga Fashion Week

На заре RIGA FASHION WEEK, почти 15 лет назад, мы мечтали, чтобы Рига, благодаря проведению Рижской недели моды, вновь обрела статус столицы моды.

Сегодня RFW - это самое крупное и значимое модное событие в балтийском регионе, которое с честью несет имя нашего города далеко за пределы Латвии и популяризирует латвийскую моду и дизайн, внося огромный вклад в развитие индустрии в целом.

Для дизайнеров, RFW стала важнейшей и основной площадкой для представления их сезонных коллекций на суд местных и иностранных специалистов, а для гостей показов - ярким праздником красоты и моды, который знакомит их с достижениями отечественных модельеров и мотивирует выбирать латвийский дизайн.

Илья Булычев (бренд BLCV)

RFW это площадка латвийской моды, единственная стабильная платформа, которая уже 30 сезонов показывает, что есть латвийский стиль. Для зрителей и для меня, как для зрителя, это классная тусовка, возможность пообщаться, получить крутые эмоции, зарядиться вдохновением и позитивом.

Екатерина Коваленко (бренд Soyka)

Для дизайнеров представленных в шоуруме Soyka Secret Garden, участие в RFW это, естественно, отличная возможность заявить о себе. Мы предлагаем одежду и аксессуары не только латвийский брэндов, но и работы грузинских, украинских и литовских марок.

И представить дизайнеров из разных стран разом, целыми образами и профессиональным фотографам, и нашим гостям-зрителям, не будем скрывать, win-win комбинация и для авторов, и для рижских модниц.