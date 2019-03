﻿ История успеха Джейми Брюэр — первой женщины с синдромом Дауна, которая добилась всего, Mixnews.lv

Woman |

Во все времена к людям с синдромом Дауна общество относилось в лучшем случае с жалостью, а в худшем — с пренебрежением. Но сегодня появляются герои, которые ломают старые представления о синдроме и доказывают, что и с такой особенностью можно жить полной жизнью. Одна из них — Джейми Брюэр, актриса с синдромом Дауна. Она смогла исполнить свои мечты и вдохновить миллионы людей по всему миру.

Мы же восхищаемся силой духа Джейми и думаем, что ее история — достойный пример для подражания. Даже для тех, у кого все в порядке со здоровьем.

Джейми Брюэр родилась в то время, когда на таких людях врачи ставили крест. А сейчас эта смелая женщина разрушает мифы и уничтожает предвзятость общества по отношению к людям с синдромом Дауна. Джейми — востребованная актриса и модель. Как ей это удалось?

ИСТОРИЯ ДЖЕЙМИ БРЮЭР

Джейми родилась в 1985 году в Калифорнии. Девочка посещала обычную школу и училась наравне со сверстниками, несмотря на трудности с памятью и речью.

В интервью Джейми рассказывает, что с раннего детства обожала театр и кино. В 8 классе она записалась в театральный кружок, где играла в мюзиклах и драматических постановках. То, что Джейми в конце концов стала знаменитой актрисой, не случайное совпадение и уж тем более не банальное везение. Девушка получила самое настоящее актерское образование и работала в специализированных театрах.

КАРЬЕРА В БОЛЬШОМ КИНО

Усилия Джейми не были напрасными — в 2011 году ее пригласили сниматься в культовом сериале «Американская история ужасов». В 1-м сезоне Джейми сыграла девушку, у которой есть одна мечта — стать красивой. Но даже родная мать героини относится к ней пренебрежительно.

Актерский талант Джейми Брюэр впечатлил зрителей и критиков, а сама девушка стала настоящей медийной персоной. Она дает интервью, участвует в съемках ток-шоу и снимается сразу в нескольких полнометражных фильмах. Джейми Брюэр появилась в 1, 3, 4, 7 и 8-м сезонах "Американской истории ужасов".

Сыграла роль в криминальном сериале "Саутленд" и начала работать в театре. Джейми подходит к своей работе с бесконечным оптимизмом и никогда не опускает руки.

Актрисе удалось вдохновить миллионы людей с ограниченными возможностями: "Обними страх и иди к нему. Именно этим я занимаюсь. Я не убегаю от него — я обнимаю страх."

ТЕАТР И КНИГА

Джейми Брюэр — первая женщина с синдромом Дауна, которая сыграла роль на большой сцене, да еще и в Нью-Йорке. В 90-е такое и представить было невозможно. Работа над постановкой не была такой уж легкой: Джейми призналась, что ей сложно заучивать большие объемы текста. Для того чтобы запомнить свои реплики, актриса пользуется пальцевой азбукой.

В 2010 году при участии Джейми вышла фотокнига "Я с тобой" (I’m Down with You). В ней собраны фото и истории людей с синдромом Дауна. Они вместе с семьями каждый день преодолевают невзгоды и улыбаются, несмотря ни на что. Это настоящие супергерои, правда, у них нет магического щита или маски.

И СНОВА ПЕРВАЯ

Джейми Брюэр вошла в историю как первая женщина с СД, которая приняла участие в показе на Нью-Йоркской неделе моды. Джейми прошла по подиуму в элегантном черном платье от Кэрри Хаммер. Дизайнер решила разрушить модные модельные стереотипы и показать людям, что звездой может стать любой человек.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Актриса, модель, писатель. Кажется, для Джейми Брюэр нет ничего невозможного. Однако эта девушка еще и видный общественный деятель. В 19 лет она представляла общество людей с синдромом Дауна в правительстве штата Техас и выступала перед сенаторами.

Джейми добивалась того, чтобы выражение «умственно отсталый» было исключено из официальных документов штата. И у нее получилось. Вместо унизительного названия введен термин "когнитивное расстройство интеллекта".

Джейми Брюэр участвует в ТВ-шоу и благотворительных акциях. Она уверена, что людям с СД пора выйти из тени: "Люди с ограниченными возможностями и синдромом Дауна, мы должны найти способ показать всем, кто мы на самом деле."

Джейми удается вдохновлять людей с ограниченными возможностями по всему миру. Она считает, что у каждого человека есть талант и физические особенности не должны мешать его развитию. Джейми призывает людей не сдаваться, несмотря на ограничения.

В одном из интервью Джейми призналась, что мечтает о семье и ребенке. Но пока она не нашла достойного претендента. Оптимизм, жизнелюбие и хорошее чувство юмора принесли Джейми тысячи подписчиков в соцсетях. А вот что она говорит девушкам, которые мечтают когда-нибудь повторить ее подвиг: "Никогда не бойся, пусть твой голос будет услышан. Используй свой голос!"

источник: adme.ru

фото: http://instagram.com/lanabananascoven, http://instagram.com/americanhorrorstory_life