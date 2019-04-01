﻿ Культпоход: 10 выставок апреля, которые надо посетить, Mixnews.lv

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Культпоход: 10 выставок апреля, которые надо посетить

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Woman | 1 апреля 2019 года, 11:13

Чтобы не прослыть, так сказать, невежественным. Рассказываем, куда стоит заглянуть в апреле и что увидеть.

1.Дайнюс Трумпис "Предчувствие"

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C 29 марта по 21 апреля можно увидеть работы Дайнюса Трумписа - одного из самых известных представителей литовского современного концептуального искусства.

Представьте, что картины выскользнули из рамок? Это такое отношение к к пространству как к части "картины".

Художественное пространство Риги
Рига, улица Кунгу,3

2.Сандра Стреле "Ностальгия"

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C 29 марта по 19 мая молодая художница Сандра Стреле продолжает арт-цикл "Меланхолия". И эти работы - визуальные интерпретации ностальгических настроений. Зритель же - наблюдатель, которому предлагается взглянуть на моменты чужой жизни. И на удивление, эти моменты знакомы каждому.

Художественное пространство Риги
Рига, улица Кунгу,3

3.Выставка "Пасха в югенд-стиле"

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C 9 по 21 апреля пасхальные декоры, а также связанные с весенним пробуждением природы предметы начала XX века из коллекции музея "Рижский центр югенд-стиля". Интерьер квартиры дополнят праздничные украшения, созданные художницей Тамарой Чудновской на основе исторических образцов.

Рижский центр югенд-стиля
Рига, улица Альберта, 12

4.Выставка текстиля и скульптуры Магдалены Абаканович

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C 11 апреля по 30 июня будет представлено двадцать работ Магдалены Абаканович - мастера по текстилю, живописца и скульптора. Ее специалиазиция - пространственные композиции из текстиля, которые сама мастер называет "Абаканами".

Музей декоративного искусства и дизайна
Рига, улица Сканью 10/20

5.Вита Мерц "Раскрывая свет"

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C 17 апреля по 20 мая одна из лучших колористов в живописи Вита Мерц, представила свои откровение и свое отношение с реальностью в выставке "Раскрывая свет".

"Вита Мерца верна своему призванию колориста в живописи - видимая хрупкость, оторванность, практически акварельная тонкость масляного покрытия, прозрачность света сочетаются с глубоким и трудным поиском неразгаданного и смысла искусства."

Арт-галерея Museum.lv un Grata JJ
Рига, А.Пумпура, 2

6.Мемориальная выставка Айи Юрьяне

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C 17 апреля по 18 мая представлена посмертная выставка работ художницы и педагога живописи Айи Юрьяне, в которой отчетливо прослеживается очень личный и неповторимый почерк автора.

Работы Айи Юрьяне отражают те ценности, за которые она выступала, преподавая живопись и композицию в Художественной средней школе им. Яниса Розенталса.

Галерея "Даугава"
Рига, улица Аусекля, 1

7.Юбилейная выставка Юриса Германиса "Живопись"

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C 26 апреля по 26 мая мастер фигуративной живописи Юрис Германис, представит цикл работ, посвященных пейзажу Латвии. В своих полотнах мастер делает три акцента: цвет, композиция и точность. И при этом, он владеет виртуозной легкостью и техников классического рисунка.

Рижская церковь Св. Петра
Рига, площадь Реформации, 1

8.Роберт Кольцов "В ожидании песни кузнечика"

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C 26 апреля по 18 мая выпускник отделение скульптуры в Рижской средней школе прикладного искусства и отделение графики в Латвийской академии художеств, иллюстратор книг и журналов, автор интерьерных росписей множества общественных помещений, частных домов, "всех начальников начальник" представляет свою новую выставку.

Художественная галерея Putti
Рига, улица Марсталю, 16

"Основу выставки составляют четыре картины из цикла о Лимоне. Кроме того, будут представлены керамический объект с изображением девочки и картины небольшого размера, излучающие доверчивость Кольцова почти так же, как и ясные глаза художника, не замечающие грусти и боли."

9.Фотовыставка "Моя птица"

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C 26 апреля по 19 мая можно увидеть лучшие работы с фотоконкурса "Моя птица". Все многообразие этого пернатого мира, неповторимая красота, изящество и хрупкость созданий, пойманы в объектив профессиональных фотографов и любителей.

Латвийский музей природы
Рига, улица Кр.Барона, 4

10."От прошлого к будущему. Мастерская реставратора"

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C 30 марта по 9 июня представлена выставка Латвийского общества реставраторов - ""От прошлого к будущему. Мастерская реставратора", а это более ста объектов, отреставрированных за последние десятилетия 80 латвийскими мастерами.

Художественный музей "Рижская биржа"
Рига, Домская площадь, 6

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