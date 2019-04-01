﻿ Культпоход: 10 выставок апреля, которые надо посетить, Mixnews.lv

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Чтобы не прослыть, так сказать, невежественным. Рассказываем, куда стоит заглянуть в апреле и что увидеть.

1.Дайнюс Трумпис "Предчувствие"

C 29 марта по 21 апреля можно увидеть работы Дайнюса Трумписа - одного из самых известных представителей литовского современного концептуального искусства.

Представьте, что картины выскользнули из рамок? Это такое отношение к к пространству как к части "картины".



Художественное пространство Риги

Рига, улица Кунгу,3



2.Сандра Стреле "Ностальгия"

C 29 марта по 19 мая молодая художница Сандра Стреле продолжает арт-цикл "Меланхолия". И эти работы - визуальные интерпретации ностальгических настроений. Зритель же - наблюдатель, которому предлагается взглянуть на моменты чужой жизни. И на удивление, эти моменты знакомы каждому.



Художественное пространство Риги

Рига, улица Кунгу,3



3.Выставка "Пасха в югенд-стиле"

C 9 по 21 апреля пасхальные декоры, а также связанные с весенним пробуждением природы предметы начала XX века из коллекции музея "Рижский центр югенд-стиля". Интерьер квартиры дополнят праздничные украшения, созданные художницей Тамарой Чудновской на основе исторических образцов.



Рижский центр югенд-стиля

Рига, улица Альберта, 12



4.Выставка текстиля и скульптуры Магдалены Абаканович

C 11 апреля по 30 июня будет представлено двадцать работ Магдалены Абаканович - мастера по текстилю, живописца и скульптора. Ее специалиазиция - пространственные композиции из текстиля, которые сама мастер называет "Абаканами".



Музей декоративного искусства и дизайна

Рига, улица Сканью 10/20



5.Вита Мерц "Раскрывая свет"

C 17 апреля по 20 мая одна из лучших колористов в живописи Вита Мерц, представила свои откровение и свое отношение с реальностью в выставке "Раскрывая свет".

"Вита Мерца верна своему призванию колориста в живописи - видимая хрупкость, оторванность, практически акварельная тонкость масляного покрытия, прозрачность света сочетаются с глубоким и трудным поиском неразгаданного и смысла искусства."



Арт-галерея Museum.lv un Grata JJ

Рига, А.Пумпура, 2



6.Мемориальная выставка Айи Юрьяне

C 17 апреля по 18 мая представлена посмертная выставка работ художницы и педагога живописи Айи Юрьяне, в которой отчетливо прослеживается очень личный и неповторимый почерк автора.

Работы Айи Юрьяне отражают те ценности, за которые она выступала, преподавая живопись и композицию в Художественной средней школе им. Яниса Розенталса.



Галерея "Даугава"

Рига, улица Аусекля, 1



7.Юбилейная выставка Юриса Германиса "Живопись"

C 26 апреля по 26 мая мастер фигуративной живописи Юрис Германис, представит цикл работ, посвященных пейзажу Латвии. В своих полотнах мастер делает три акцента: цвет, композиция и точность. И при этом, он владеет виртуозной легкостью и техников классического рисунка.



Рижская церковь Св. Петра

Рига, площадь Реформации, 1



8.Роберт Кольцов "В ожидании песни кузнечика"

C 26 апреля по 18 мая выпускник отделение скульптуры в Рижской средней школе прикладного искусства и отделение графики в Латвийской академии художеств, иллюстратор книг и журналов, автор интерьерных росписей множества общественных помещений, частных домов, "всех начальников начальник" представляет свою новую выставку.



Художественная галерея Putti

Рига, улица Марсталю, 16



"Основу выставки составляют четыре картины из цикла о Лимоне. Кроме того, будут представлены керамический объект с изображением девочки и картины небольшого размера, излучающие доверчивость Кольцова почти так же, как и ясные глаза художника, не замечающие грусти и боли."

9.Фотовыставка "Моя птица"

C 26 апреля по 19 мая можно увидеть лучшие работы с фотоконкурса "Моя птица". Все многообразие этого пернатого мира, неповторимая красота, изящество и хрупкость созданий, пойманы в объектив профессиональных фотографов и любителей.

Латвийский музей природы

Рига, улица Кр.Барона, 4



10."От прошлого к будущему. Мастерская реставратора"

C 30 марта по 9 июня представлена выставка Латвийского общества реставраторов - ""От прошлого к будущему. Мастерская реставратора", а это более ста объектов, отреставрированных за последние десятилетия 80 латвийскими мастерами.



Художественный музей "Рижская биржа"

Рига, Домская площадь, 6

