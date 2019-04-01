﻿ "Интересненько": гости Рижской недели моды постарались, Mixnews.lv

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Рижская неделя моды закончилась и, наконец, можно подвести какой-то итог. Коллекции мы не трогаем, мы же не настоящие фешн-блогеры, так что мы решили сразу показать вам гостей, которые свои луки продумывали днями и ночами, но все равно что-то пошло не так.

RFW - традиционно считается местом, где можно проявить всю силу фантазии. Кто в мусорных пакетах приходит, кто достает коллекционный Диор, смахивает пыль с пальто на барбариску и не отлипает от пресс-вола.

В общем, мы тут покопались в шутах и подсобрали для вас образы, которые деликатно окрестили, как "интересненько" и "вау, круто!". А кто, куда попал - решайте сами!