﻿ "Интересненько": гости Рижской недели моды постарались, Mixnews.lv

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"Интересненько": гости Рижской недели моды постарались (2)

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Woman | 1 апреля 2019 года, 12:16

Рижская неделя моды закончилась и, наконец, можно подвести какой-то итог. Коллекции мы не трогаем, мы же не настоящие фешн-блогеры, так что мы решили сразу показать вам гостей, которые свои луки продумывали днями и ночами, но все равно что-то пошло не так.

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RFW - традиционно считается местом, где можно проявить всю силу фантазии. Кто в мусорных пакетах приходит, кто достает коллекционный Диор, смахивает пыль с пальто на барбариску и не отлипает от пресс-вола.

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В общем, мы тут покопались в шутах и подсобрали для вас образы, которые деликатно окрестили, как "интересненько" и "вау, круто!". А кто, куда попал - решайте сами!

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Комментарии 2
www1 час назад
Обычная московская дискотека.
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Apriori 5 минут назад
Святые унодники... Гости в таких туалетах,во истину создают образ последнего пути понятию Рижская мода:)))
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