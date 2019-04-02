﻿ Hustlers: Будь, как Джей Ло - не ешь на ночь, Mixnews.lv

Woman |

Дженнифер Лопес без пяти минут пятьдесят лет и кроме восхищения - никаких комментариев. Буквально месяц назад певица взорвала соцсести новостью - она опять невеста. Не успела публика оправиться от восторгов, зависти и шока, как Джей Ло снова на коне.

В смысле, в кадре. Певица начала съемки в новой картине Hustlers, где ей досталась роль ... стриптизерши Рамоны. Выдохнули? Нет еще? Присаживайтесь, мы вам сейчас картинки покажем. Мы-то сами уже посмотрели и остатки булочки скормили птицам. Потому что ...what a pose!

Купальник, фигура, весь образ - "ты вообще настоящая?!". Именно так восклицают комментаторы, а нам остается только присоединиться к охам и ахам тем, кто лайкнул пост звезды. А таких за день набралось почти три миллиона человека! Получился пресс на миллион.

В общем, хватить ест, встаем на лыжи и ждем, не слезая с велотренажера, премьеру, в которой Дженнифер предстанет в образе горячей штучки Рамоны.

фото: instagram.com/jlo/