﻿ А нам понравилось: шутки Джастина Бибера не для всех, Mixnews.lv

Внимание, сейчас будет светская хроника из-за границы!

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Все знают Джастина Бибера - сладкий, томный мальчик, который не умеет пить, умеет петь, встречался с Селеной Гомез, постоянно влезал во всю светскую хронику и никак не мог повзрослеть.

Со своей пассией певец расстался, но в чувствах никак не разобрался. То любит, то не любит, то признается в любви, то меняет свое мнение, то плачет в баре, то танцует в клубе - сплошная ромашка.

А ведь звезде без малого 25 лет! Вот мы, в 25 лет, знаете ли, да, дети, семья, работа на заводе в две смены, очередь за бройлерами.

В конце концов, исполнитель определился с выбором и этот выбор пал на представительницу почтенного рода Болдуинов - Хейли. Мало Болдуинам проблем с Болдуином старшим, который никак не вылезет из пародийной роли Трампа и тихонько дуреет в кадре, так вот, здрасьте, еще Бибера им в родословную.

Джастин Бибер на принцессе женился, между делом, по традиции, признался в любви Селене Гомез и на всякий случай отказался от секса с невестой. Люди молодые, кровь кипит, без интима сложно, поэтому со свадьбой было решено не затягивать.

Словом, не жизнь, сплошная вечеринка. А вчера Джастин Бибер выложил в сеть информацию о том, что 22-летняя Хейли Болдуин ждет ребенка, снабдив новость кадрами: вот супруга проходит осмотр у врача, который очень похож на Евгения Гришковца, вот она трогает свой живот (все беременные так должны делать!), вот снимок узи...

Поклонники утерли слезы умиления, бросились поздравлять и ждать серию постов #вожидании, как тут Бибер опубликовал снимок второго узи, а там ... щенок! И все вышесказанное оказалось первоапрельской шуткой.

Судя по всему, парочка отлично повеселилась, а вот подписчики - нет. Тут же воспрянули яжматери, посчитав такой юмор оскорбительным, все моральные рамки попранными, а звезде пожелали наконец-то повзрослеть.

Не знаю, нам понравилось. Ну, смешно же... щенок на узи. Надо было верблюжонка изобразить и подписать: "от верблюда".

фото:instagram.com/justinbiber/