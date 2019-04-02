﻿ Почему современные дети будут свободнее и счастливее, чем их родители, Mixnews.lv

Woman |

Сегодня основную массу родителей составляют миллениалы, то есть люди, родившиеся в период между 1980-м и 2000 годами и в раннем возрасте заставшие расцвет современных технологий. Когда-то именно их упрекали в эгоизме, избалованности и индивидуализме.

Однако пока общество было занято выяснением, кто такие миллениалы, вчерашние дети выросли и сами стали родителями, хотя заводить малышей они предпочитают как можно позже. Естественно, у современных родителей изменился подход к родительству и к принципам воспитания.

Специалисты попытались выяснить, как современные родители воспитывают своих детей и каким образом взгляды и привычки родителей-миллениалов отразятся на будущем следующего поколения.

Особенности родителей-миллениалов

Во-первых, они позже становятся родителями. Средний возраст современных мам — 26 лет. Кроме того, у них более высокий уровень образования: в основном высшее или незаконченное высшее.

В-третьих, они меньше наказывают детей, учат их быть самими собой и не бояться пробовать что-то новое. Миллениалы строят отношения с партнером на демократических принципах и более склонны к компромиссам.

В-четвертых, современные родители не так одержимы идеей успеха и высоких достижений, им важнее душевный комфорт и спокойствие. Вот еще несколько характерных черт родителей-миллениалов.

Они проще относятся к испорченным вещам

В связи с растущим благосостоянием родители-миллениалы относятся к материальным ценностям менее трепетно, но при этом тратят на детей значительно больше денег по сравнению с предыдущими поколениями. Возможно, причина кроется в осознанном родительстве, то есть пары заводят детей, когда у них уже есть некая материальная база.

Раньше за испорченную игрушку или порванные штаны ребенка ругали, а для современных родителей разобранная машинка — сенсорный способ игры, развитие мелкой моторики и метод познания окружающего мира. Может быть, у них вырастет будущий инженер-изобретатель.

Ребенок покрасил белую скатерть? Растет творческий человек, надо бы купить ему набор новых красок или легко смываемые фломастеры. То же самое и с одеждой: можно валяться в снегу или падать в траву сколько угодно, все равно комбинезон непромокаемый, а джинсы можно отстирать при помощи нового моющего средства.

Для них не так важны авторитеты и дисциплина

Для детей прошлых поколений была важна некая вертикаль и иерархия: "Есть взрослый, он старше и умнее, а я должен его слушаться". Самовыражение и высказывание своей точки зрения не поощрялись.

Современные дети получили право голоса, они могут разговаривать со взрослыми на равных — и их не накажут за отстаивание своей точки зрения. Дети миллениалов с малых лет привыкают к тому, что к их мнению прислушиваются.

Родители стараются воспитать в детях критическое мышление, дать возможность посмотреть на ситуацию с нескольких сторон и выслушать разные мнения. Сегодня школьники могут мгновенно проверить любой факт в смартфоне, поэтому учитель для них перестал быть непререкаемым авторитетом, они не принимают все сказанное учителем на веру и способны сами проверить информацию. И это хорошо, ведь ценность своей думающей головы на плечах гораздо выше.

У них другое отношение к еде

"Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь!" Знакомо? Эта фраза у многих до сих пор вызывает неприятные воспоминания из детства. Современным детям, кажется, это не грозит.

Многие родители разрешают ребенку самостоятельно выбрать, чем сегодня обедать или ужинать. Конечно, они не позволяют ему наесться шоколада до отвала, но при этом и не заставляют умять все, что лежит на тарелке. То есть родители очерчивают некие границы, в рамках которых дети могут вести себя так, как им удобно.

Также современных родителей больше волнует качество еды, им важно, чтобы дети питались правильно и сбалансированно. Детям стараются с ранних лет объяснить, почему много сахара — это вредно и что такое пустые калории.

Они не так помешаны на образовании и оценках

Еще совсем недавно детей старались занять по максимуму: музыкальная школа, танцы, иностранные языки. Миллениалы, кажется, не хотят для своих детей таких бешеных гонок. Поколение сегодняшних молодых родителей гораздо больше заботит, чтобы ребенок вырос открытым, мотивированным и главное — психически здоровым.

Важно, чтобы ребенок не просто выполнил домашнее задание, а чтобы ему в целом было интересно учиться. Поэтому оценки тоже потеряли былую высокую значимость. Сегодня, если ребенок получил двойку, он может рассчитывать на поддержку и помощь в семье, а не на ругань и наказание.

Конечно, успеваемость и амбициозность все еще важны, но все же они перестали занимать центральное место. Часто можно услышать мнения, что школьные усредненные оценки никак не готовят ко взрослой жизни, а лишь блокируют в детях творческое начало.

Они совсем не против гаджетов

Родители-миллениалы не возражают против использования детьми планшетов и смартфонов, поскольку сами не представляют свою жизнь без гаджетов. Google для них стал и бабушкой, и няней.

Современные родители идут за советом и помощью именно в интернет. И это хорошо, поскольку теперь родители знают о развитии и здоровье ребенка больше, чем когда бы то ни было.

Также миллениалы ведут в социальных сетях дневники своего родительства. Они постят фотографии детей, создают тематические блоги и паблики, где можно получить поддержку у людей со схожими интересами и проблемами.

Девайсы для миллениалов и для их детей — это не только развлечение, но и образование и общение. Да, может быть, современные дети стали меньше читать бумажных книг, но это не страшно. Просто они получают информацию из других источников и немного другого формата.

Они проводят с детьми больше времени

Время, которое проводят мамы рядом со своими детьми, за последнее время выросло в 2 раза, а папы стали уделять малышам времени больше в 3 раза. Из-за этого возросла степень откровенности.

Современные родители зачастую дружат со своими детьми, делятся переживаниями, а дети обсуждают с ними свои проблемы и отношения с друзьями. Подобные откровенные разговоры делают детей миллениалов свободнее, осознаннее и коммуникабельнее. Они умеют анализировать, что с ними происходит, и обладают более высоким эмоциональным интеллектом.

В целом в семьях родительское общение становится более плотным. Здесь еще играет роль тот факт, что в современных семьях грани между мужскими и женскими обязанностями стираются. Сегодня многие мужчины не боятся брать на себя заботу о ребенке сразу после рождения и стараются быть максимально вовлеченными в его жизнь.

источник: adme.ru_

_фото:pixabay.com

