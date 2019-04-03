﻿ Лишь бы не работать: блогерский эксперимент - это не хухры-мухры, Mixnews.lv

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Модные блогеры для современного общества - как красная тряпка для быка. Красивые наряды, бесконечные презентации, неизменный бокал игристого в наманикюренных пальчиках и подо всем этим посты невероятной глубины и философии.

Увидели под селфи с губами что-нибудь из серии "женщину невозможно вспомнить, легко забыть и хочется потерять" - поздравляю, вы вляпались в блогерку.

Но если каждый уважающий себя фешн-бьюти-перфекшн пытается побить личный рекорд по количеству нарядов, луков, цветов, брендов и локаций, то российская блогер Марина Тестино сделала невероятное - 20 дней отходила в одном алом брючном костюме.

После чего, в комментариях glamour.ru, Марина заявила, что однажды ей надоело переодеваться по несколько раз в день (#рукалицо), и она решилась на такой вот эксперимент. И знаете, какой вывод последовал? Ни за что не догадаетесь!

Во-первых, вопрос "что надеть?" отпал, во-вторых, окружающим людям оказалось все равно, во что вы облачались вчера и во что решили нарядиться сегодня, в-третьих, нужно покупать вещи осознанно и носить только то, что вам нравится. Вот это да, Марина, мы в шоке!

Но самое главное, блогер призналась, что за двадцать дней были моменты, когда ей не хотелось влезать в яркий наряд, она уставала от красного цвета и немножко страдала. Поэтому теперь она проводит новый эксперимент - носит наряды только желтого цвета. Упорство наше все.