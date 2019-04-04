﻿ Лучшие фильмы Георгия Данелия, которые надо пересмотреть, Mixnews.lv

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Сегодня ушел из жизни один из самых ярких режиссеров современности - Георгий Данелия. Вспоминаем фильмы, которые были созданы великим мастером.

1.Кин-Дза-Дза!







Тонкая сатира, острый юмор, цитаты, улетевшие в мир - каким образом картина прошла цензуру большая загадка. Но и сегодня, спустя больше 30 лет, бессмертное "ку!" нет-нет, да и всплывет в разговоре.

2.Я шагаю по Москве







Если бы Никита Михалков не прошагал по ночной Москве в фильме Данелия - неизвестно, дошел ли он бы до сегодняшнего статуса мэтра вообще. Легкая, музыкальная, романтичная, ностальгический кинороман о любви, дружбе и юности.

3.Осенний марафон







"Ты бы врал где-нибудь в одном месте. А то когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень." Фильм "Осенний марафон" в этом году отметит аж 40 лет, а все кажется, что сюжет взят из современной жизни. Особой достоверности фильму, наверное, добавил и тот факт, что все главные герои, которые исполнили Неелова, Волчек и Гундарева - сами побывали в подобных ситуациях.

4.Джентельмены удачи







Фильм вышел на экраны в 1971 году, а смеются над ним и сегодня - Данелия умел сделать юмор бессмертным. История бандитов и неказистого воспитателя детского сада вышла в люди, да там и осталась навсегда. "Кто ж его посадит? Он же памятник!". Пересматриваем, вспоминаем цитаты, героев и снова улыбаемся.

5.Мимино







Все знают, что "Мимино" - картина Данелии, но мало, кто помнит, что "Мимино" в переводе с грузинского "сокол". Именно так называют друзья летчика Валико Мазандари. А что сам Валико? А он постоянно попадает в нелепые ситуацию и выдает сакраментальное: "Ларису Ивановну хочу!".

6.Тридцать три







Кстати, не самая известная картина Данелия, но это не значит, что она слабая. Это значит, что ее надо пересмотреть! А заодно узнать, чем закончилась история сельского врача, который у своего пациента обнаружил тридцать третий зуб и рванул с этим открытием в Москву.

7.Настя







Лента "Настя" появилась в 1993 году - ту эпоху, когда российское кино рухнула в бездну кризиса и ширпотреба. Денег нет, хороших историй нет, актеры спиваются, режиссеры не отстают. Данелия же создает прекрасный ремейк картины "Происшествие, которого никто не заметил".

8.Афоня







Комедийный, характерный, веселый, жизненный и трогательный фильм, где в главной роли выступает замечательный Леонид Куравлев. Выступает обаятельным, но эгоистичным персонажем, а потом сдается под натиском первом, упорной, упертой, чистой любви.