﻿ Светская, да соседская: что обсуждают российские сми, Mixnews.lv

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Мы бы могли написать про освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, но фактура и структура обязывает формат изи-изи. Поэтому, коротко о том, что, кого и почему обсуждает светская хроника российских сми.

А, впрочем, отчего же. Кирилл Серебренников провел под домашним арестом 584 дня. И вот сегодня, Мосгорсуд принял решение отменить эту меру пресечения.

Вся культурная элита ликует. Напомним, что два года назад режиссеру было предъявлено обвинения в растрате госсредств, после чего началась серия флешмобов и шумихи. За звезду вступились и знаменитые коллеги, среди которых были Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Сергей Юрский, Кейт Бланшет и другие.

Это, кстати, и для Латвии новость хорошая. Кирилл не только часто появлялся в местных эфирах, но и активно сотрудничал с нашими театрами. Будем ждать премьер. Барышников может начинать переживать.

Расставание телеведущий Ксении Собчак и актера Максима Виторгана уже которых месяц обсасывают все, кому не лень.

Сама Собчак, острая на словцо, не упускает повода дать "обраточку" злопыхателем в инстграм и телеграм. Максим с головой ушел в работы и слухи вообще старается не комментировать. И, наверное, затих бы уж скандал с чужим разводом. Если бы не звездный свекр звездной невестки - Эммануил Виторган.

Последний сделал широкий жест и сообщил, что желает Ксении добра и любви, потому что хорошая она, мать его внука и дочь его лучшего друга - Анатолия Собчака, поэтому почти святая женщина. Будут дружить домам, словом.

Александр Цекало вывел свет свою еще одну жену. Молодую, длинноногую, "хорошенькая, не могу" - Дарину Эрвин, она же Дарина Сапарова.

фото: facebook / insight.co.kr.fashion

По поводу их союза тут же стали все высказываться: от Лолиты Милявской до Веры Брежневой. Потому что все они там на Мосфильме, того, родственники друг другу. Ради Дарины звезда расстался со своей третьей женой Викторией Галушко, оставив ей двух законнорожденных детей и почетный статус "бывшая". Зато новую супругу он уже окрестил натуральным наркотиком и прям прилюдно признался в любви. Ох, уже эти светские замашки.