﻿ Открыто онлайн голосование за финалистов конкурса "Таланты Инессы Галанте", Mixnews.lv

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Объявлены финалисты конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте 2018", который проходит при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu уже в 6-й раз.

Видеовыступления юных талантов, прошедших отбор жюри, размещены на официальном сайте конкурса.

Организаторы престижного музыкального состязания приглашают всех поклонников юных талантов поддержать юных исполнителей: отдать свой голос за наиболее понравившееся выступление и определить победителя в номинации "Зрительская симпатия 2019".

Ежегодно в публичном голосовании конкурса "Таланты Инессы Галанте" принимают участие более 70000 человек со всего мира, тем самым поддерживая и стимулируя талантливых молодых исполнителей.

Конкурс традиционно проходит в четырех номинациях – вокал, игра на клавишных инструментах, игра на струнных инструментах, игра на духовых и ударных инструментах. В этом году из присланных заявок жюри отобрало 31 финалиста.

Публичное голосование продлится до 11 мая, финал конкурса и награждение победителей состоится 12 мая в Латвийской национальной библиотеке.