﻿ #культпоход: открылась выставка "Из прошлого в будущее. Мастерская реставратора", Mixnews.lv

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Ресторатор - это еда, а реставратор - реинкарнация предметов. У многих эта профессия ассоциируется с нафталином, пылью и старыми сундуками.

А тем временем, именно реставраторы делают все, чтобы мы, здесь, в музеях, увидели предметы искусства и смогли оценить их по достоинству.

До 9 июня в музее Рижская биржа проходит выставка "Из прошлого в будущее. Мастерская реставратора". В честь 30-летнего юбилея этого самого общества реставраторов.

Что здесь есть? 130 предметов от 80 реставраторов из коллекции латвийских музеев. Эдакая коллекция в коллекции.

Знаете, сколько вообще направлений в реставрации? Тьма! Живопись, мебель, бумага, текстиль, кожа, полихромное дерево, металл, керамика, строительное наследие, археологических исследования. И это далеко не весь перечень.

Более того, когда работа попадает в руки реставратора, он долго изучает причины повреждение, что можно, а что, увы, нельзя сделать с произведением искусства, и если можно, то как.

Потом специалист составляет план "реинкарнации" и отдает его на утверждение комиссии. И лишь после этого начинается собственно работа по "возрождению". Вариант: "Я тут начал делать, но оно все сломалось" - не может возникнуть в принципе.

При этом восстановительный труд, какой кропотливый, долгий, сложный часто остается за кадром. Правда, сами реставраторы уверяют: эмоции от "общения" с произведением искусства настолько мощные, что легко перекрывают такие небольшие неудобства.

Что обязательно посмотреть? Вообще, все! Но отдельно отмечен манускрипт 13 века на пергаменте с восковыми печатями: "Решение третейского суда, которым архиепископ Рижский Альберт помирил епископа Курьерского и Немецкий Орден с их вассалами в споре о земельной владении в Курсе".

Или, например, эскиз Карлоса Зале к скульптуре "Павшие сыны" - часть ансамбля Братского кладбища.

Чем занимаются реставраторы Латвии, что хранят в своих мастерских, какие предметы, а некоторым ведь уже 10 веков(!), до сих пор живы, благодаря их труду - все это здесь, в Рижской бирже, до 9 июня.