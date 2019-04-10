﻿ Советы эксперта: что за штука биоревитализация?, Mixnews.lv

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Количество процедур, которые предлагают салоны красоты – зашкаливает. Запутаться в них – проще простого, а вот угадать сезонность – почти невозможно.

Одна из топовых косметических процедур, которая набирает весной оборот – биоревитализация. Что это такое и как она работает рассказывает Мария Мирко - профессиональный косметик и косметолог с международным сертификатом.

"Биоревитализия – это, по сути, инъекции концентрированной гиалуроновой кислоты, которая вводится напрямую в дермальый слой нашей кожи.

ЧТО ЭТО?

Чтобы понять, что это такое, надо немного обратиться к биологии и физиологии нашей кожи и понять: для чего вообще нужна гиалуроновая кислота?

Наша кожа состоит из трех слоев: эпидермис, дерма и гиподерма. Вот в данном случае нас интересует только дерма, потому что именно там находятся самые важные “белки красоты” - коллаген и эластин, которые сохраняют нам молодость и свежий вид.

Для тех, кто далек от косметологии. Вот представьте, что наш дермальный слой... водяной матрас. Пружины – наши коллагенновые и элластиновые волокна. Вода – та сама "гиалуронка". А теперь представьте, как будет выглядеть такой матрас, если из него вылить всю воду? Обезвоженная кожа выглядит примерно так же. Аккумулировать и сохранять жидкость в коже как раз и помогает гиалуроновая кислота

Более того, она нужна, чтобы все процессы проходили по протоколу, как часовой механизм, и не сбоили. Именно она стимулоирует наши фибробласты, синтезирует коллаген и элластин, а значит, улучшает, обновляет и оздоравливает все остальное, отодвигая старение на неопределенный срок.

ЗАЧЕМ ЭТО?

Правда, говорить о том, что биоревитализация – процедура супер-антиэйдж мы не можем.

Такое определение больше подойдет к филлерам, которые обладают более плотной и гелеобразной структурой, что позволяет им долго не расщипляться в нашем организме, активно притягивать жидкость и действовать точено. Кроме того, филлеры колятся намного глубже. Биоревитализация же гелеобразный препарат, но более легкий по текстуре и процентовке, который вводится в более верхние слои кожи.

Да, после процедуры вид не только более здоровый и юный, но и создается эффект лифтинга, но последний пункт все-таки кратковременный эффект. А вот качество кожи можно исправить на очень длительный срок.

Кроме того, если мы планируем делать более серьезные процедуры в ближайшем будущем: пластические операции или лазерную терапию, то сперва стоит позаботиться собственно о качестве кожи, а уж потом прибегать к радикальным мерам. К которым, между прочим относится и ботокс.

КОГДА НАДО?

Ни один уважающий себя врач никогда не возмется колоть ботулотоксин, если у пациента никудышная кожа.

В любом случае, сначала обязательно придется пройти курс аминокислот, проколоть биоревитадлизацию и только потом все остальное.

Возраст, когда следует начинать биоревитализацию – индивидуален. У кого-то такая необходимость может возникнуть и в 25 лет, когда ни кремами, ни плингами вернуть коже цветущий вид уже невозможно. А кто-то и в 35 выглядет прекрасно и нет смысла спешить на инъекции.

Обычный курс биоревитализации - 2-3 процедуры с интервалом в 2-4 недели, в зависимости от марки препарата.

После курса результат держится от 6 до 8 месяца. Но все зависит от того, как клиент ухаживает за собой в домашних условиях.

Мало сделать несколько уколов, надо еще постараться этот эффект закрепить и сохранить самостоятельно. Стоит приготовиться к тому, что в первые дни придется очень много пить воды. Очень воды. Действительно много. И не забывать регулярно тщательно ухаживать и активно увлажнять кожи. Тогда эффект от инъекций сохранится значительно дольше. Если, грубо говоря, на себя забить – и так теперь красивая, то будьте готовы проснуться через 1-1,5 месяца без каких-либо признаком недавней процедуры.

Биоревитализация прекрасно сочетается с химическими пилингами. Некоторые бренды предлагают даже курс, которые объединяет эти две процедуры в одну, но я лично так не рискую и всегда рекомендую их разделять.

Обычно специалисты рекомендуют в холодный сезон пройти курс химического пилинга, а весной вспомнить о биоревитализации и мезотерапии. После чего можно смело считать себя готоым к лету.

КАК БУДЕТ?

Во время процедуры используется, как правило, папульная техника, которая оставляет за собой такие легкие прыщики, которые проходят через 2-3 дня.

Есть и определенные противопоказания. В том числе, непереносимость иглы и боли, тогда имеет смысл обратиться к неинъкционным аналогам, которых на нашем рынке очень много и которые, кстати, дают очень хороший результат. Но не забывайте, что и сами проколы - это тоже стимуляция внутренних функций, очень хорошее восстановление кожи, соединительных тканей и отличный синтез коллагена и эластина.

Процедура безопасная и навредить нашему здоровью не может. Самое неприятное, что может случится, если специалист случайно попадет в капилляр. Тем более, сейчас очень много клиентов с куперозом и розацеей. Тогда некоторые время может быть синячок.

Что не смертельно и довольно быстро проходит. Но такой результат - не в порядке вещей. Более того, для куперозной кожи такая процедура даже рекомендуется, потому что укрепляет стенки сосудов."