﻿ "Гуляют все!" Или какие заграничные неверности сейчас на слуху, Mixnews.lv

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Целых два семейных скандала докатились до нас из заграничных хроник. В середине марта певица Дженнифер Лопес выложили трогательные фотографии, на которых ее возлюбленный, спортсмен Алекс Родригес делает актрисе предложение руки и сердца. С вот таким вот огромным бриллиантом!

И тут же покатились слухи, что избранник дивы так себе вариант. И молодой слишком, и изменяет постоянно, каких еще поискать надо. Вот, Джей, как бы говорили ей окружающие, изменяет тебе Лешка-то! Мы буквально свечку держали, когда он был тебе неверен со своей бывшей женой.

Как только слух стартанул, еще несколько женщин признались в том, что была у них сексуальная связь со спортсменом буквально вчера. Все-таки Вайнштейн еще долго будет в тренде.... Словом, мерзавец новоявленный жених, каких поискать надо.

Джей Ло терпела, терпела, да не вытерпела и на днях она дала откровенное интервью на радио The Breakfast Club. Надо признать, что поет Дженни лучше, чем выражает мысль. Но примерный смысл такой: "Мы с Алексом друг друга знаем, а других не знаем и другие не знают, какие мы, так что не надо нам рассказывать, какими нам надо быть, мы же вам не рассказываем, какими надо быть вам. И вообще, отношения у нас гармоничные и они гармоничные уже два года".

Похуже пришлось британской королевской чете. И нет, в этот раз речь пойдет не о бесконечно беременной Меган Маркл. Некоторые чопорные английские сми обвинили принца Уильяма, супруга Кейт Миддлтон, в неверности жене.

Связь приписали порочную и во всех смыслах аморальную. Ладно бы там случайные какие отношения, так, нет, запал наследник престола на подругу благоверной - Роуз Ханбери.

Сама Роуз Ханбери замужем за маркизом Дэвида Роксеведжа, а заодно и лучшая подруга Кейт. Была. Рассорились дамы в пух и прах и Кейт Миддлтон попросила супруга к этим аристократам больше ни ногой. Может, там просто серебряные ложки пропали из королевского сервиза, мы не в курсе.

Зато оказались в курсе британские таблоиды. Они новость посмаковали, сложили все ини и яни, и решили, что дело в романе между Уильяма с Ханбери.

Королевская семья гордо отмалчивается, а вот их адвокаты рвут и мечут. Говорят, судится будут с этой зловредной прессой. Взяли попкорн.