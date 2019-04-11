﻿ #кинодомино: 8 сериалов, которые могут составить конкуренцию "Игре престолов", Mixnews.lv

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Семья, власть, сложные политические интриги, яркий, экспрессивный мир, битвы и сражения - ради такой сюжетной линии, миллионы фанатов "сидят на игле" "Игре престолов".

Однако эта фантазийная сага - не единственный сериал, герои которого в мощной борьбе пытаются оттяпать себе трон. Вот еще восемь сериалов, которые по динамике не уступают "Игре".

Последнее королевство (2015-)

Намного реалистичней "Игры престолов" - "Последнее королевство. Исторический британский сериал, действие которого проходит в Англии IX века. Датские завоеватели сражаются против разрозненных англосаксонских королевств.

Главный герой сериала - Утред Беббанбургский - англичанин, которого похитили скандинавы и воспитали настоящим викингом. При этом Утред сражается на стороне Англии.

В картине все: интриги, битвы на мечах, срубленные головы, выбитые глаза, распятие на кресте - мало не покажется.

Викинги (2013-)

Очень реалистичный сериал "Викинги", основанный на норвежской саге о Рагнаре Лодброке - крестьянине, который стал датским королем и постоянно третировал Англию и Францию.

Карточный домик (2013-2018)

Тут нет мечей и крестов, но это отличный политический триллер. Конгрессмен Фрэнк Андервуд помогает Гаррет Покеру стать президентом США. В обмен первый получает обещание стать Государственным секретарём США и... не становится. Взбешенный конгрессмен вместе с супругой готовы на месть.

Сериал, конечно, прославился и благодаря актерам - главная роль досталась харизматичного Кевину Спейси, который после сексуального скандала был отстранен от дальнейших съемок в сериале.

Чужестранка (2014-)

Драматический и исторический. Военная медсестра Клэр Рэндалл, вдруг из 1945 года перемещается в 1743 год, где как раз назревает Там назревает гражданская война (вот не повезло, так не повезло). Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера и пытается научиться жить в новом мире по новым правилам.

Тюдоры (2007-2010)

Как и "Игра престолов", "Тюдоры" рассказывают о брутальном захвате власти и территории. Историческая кинокартина снята - это совместная работа британской, канадской и ирландской киностудий, которая рассказывает о правлении короля Генриха VIII и его непростых отношениях со всеми своими шестью женами.

Надо отметить, что "Тюдоры" - выдуманный рассказ об исторических событиях и уж точно не является истиной в последней инстанции. Но здесь самое главное - драматические события. Телесериал "Тюдоры" был назван одним из самых дорогостоящих шоу телеканала Showtime.

Корона (2016-)

В сериале нет драконов, чудес и насилия, но зато во всей красе предстает реальная жизнь королевской семьи, что знакомит зрителей в историей королевского британского дома.

Здесь небольшое количество главных геров, что превносить некую интимность в сюжетную линию. Но при этом повествование охватывает долгий период и огромный политический механизм.

Рим (2005-2007)

"Рим" - масштабный, исторический и драматический сериал, в котором всего два сезона. Но это красочный рассказ об эпохе Юлия Цезаря и рождении Римской империи. Политические игры, интриги, завоевания, насилие - полный комплект.

И да, главная сюжетная линия связана с двумя легионерами - Луцием Вореном и Титом Пуллоном, которые оказываются в центре событий, которые оставят неизгладимый след на исторический и географической карте мира.

"Игра престолов" (2011-2019)

Лучше "Игры престолов" может быть только "Игра престолов". Восьмой, последний сезон, выходит уже на следующей неделе и вот там-то все должно разрешится.

Небольшой спойлер: никому из главных героев не будет пощады.

Живите теперь с этим. Официальный источник говорит о том, что любой ключевой персонаж может погибнуть в любой момент. Как будто семь предыдущих сезонов было как-то по-другому...