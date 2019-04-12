﻿ #mustread: Три книжные новинки апреля, которые стоит прочитать, Mixnews.lv

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В первые же апрельские дни на книжных полках - 11 новинок. Мы пролистали, просмотрели, проанализировали и выбрали для вас три, которые точно нельзя пропустить. Да и вообще приятно слыть начитанным человеком, согласитесь?

Дмитрий Быков "Сентиментальный марш: шестидесятники"

Дмитрия Быкова можно любить или ненавидеть, читать или презирать, но отказать ему в уме никак нельзя. В этот раз Быков выступает со сборником биографических очерков, рассказывая о шестидесятых года теперь уже прошлого века. Это особая эпоха в истории русской поэзии и особая эпоха в судьбах ведущих поэтов поколения шестидесятников. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Слуцкий и, конечно, Бродский.

Михаил Жванецкий "Куда ведут наши следы"

Мастер острого слова, самый тонкий, ироничный, интеллигентный и образованный юморист современности, абсолютный король афоризмом и ярких высказываний Михаил Жванецкий радует поклонников новой книгой.

Что в ней? Смешные случаи и истории из жизни, отношения мужчин и женщин, молодость и старость, семейное счастье и ностальгия по недалекому прошлому, искренние посвящения друзьям и еще многое другое.

Роберт Брындза "Смертельные тайны"

Не все же сплошных классиков жанра, можно что-то и вне формата. Роберт Брындза - это новый, увлекательный, притягивающий, затягивающий и не отпускающий детектив. Главный герой, конечно, Эрика Фостер.