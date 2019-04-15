﻿ С миру по нитке: о чем судачит мир сегодня, Mixnews.lv

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Мы знаем, что у вас совсем нет времени следить не только за мировой, но и за светской жизнью. Поэтому, коротко о главных новостях из мира страз, "диадем и сломанных лапок".

Из-за океана - сплошные семейные скандалы. Анджелина Джоли и Бред Питт официально оформили развод. Где-то на Манхэттене улыбнулась одна Дженнифер Энистон. Мы уверены, что и Джоли задали вопрос всех времен и народов: "А о детях вы подумали?". Ну что можно сказать. Судебное разбирательство длилось почти три года. Было время подумать обо всем.

Эмбер Херд никак не слезет с бедного пирата Карибского моря - Джонни Деппа. Судя по словам возлюбленной звезды, Джонни пытался ее задушить. Но самое страшное- разгромил гардеробную. Мы от последнего пункта тоже в шоке, честно говоря. Там же, наверное, сплошные лубутены. Ничего святого у этих актеров. А Херд выкладывает всю правду. Пока, правда, только свою. Коротко: алкоголик, наркоман и неадекват.

А вот в Британии все спокойно и чинно. Инсайдер заявил, что Кейт Миддлтон уже несколько лет готовится сменить Елизавету II на ее троне. Говорят, Кейт все больше берет на себя королевских обязанностей и начала с самого главного - сменила стилиста. Ой, все!

В России "Миллион алых роз" и "Арлекино, Арлекино" звучит из каждого утюга - Алла Пугачева отмечает 70-летие.

В Латвии тоже не скучают. На выходные в столичном ночном клубе выступили участники "Евровидение 2019". Не все, конечно, а то никто потом у голубых экранов не усядется.

фото: eurovision.tv

На сцену вышли представители Латвии - группа Carousel и те, кто в финал не прошли - Моника Мария и Эдгар Крейлис. Все прошло бы на уровне "середнячок", если бы не норвежская группа KEiiNO, которая решилась на шоу и вытянула весь сабантуй на уровень все-таки полноценного концерта.