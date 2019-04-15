﻿ #культпоход: открылась выставка "Стул, как произведение искусства", Mixnews.lv

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С 11 апреля в фойе Латвийского националного художественного музея открылась выставка "Стул, как произведения искусства" - из частной коллекции.

В Ригу 50 дизайнерских стульев привезла коллекционер из Бельгии Галила Барзилай-Олландер. Сама гостья призналась, что стулья - лишь небольшая часть ее собраний. А так в доме, который уже давно похож на большой склад, каких только коллекций нет: сигареты, книги, статуэтки - словом, что нашла, все в дом.

Стулья привезли из Бельгии, а вот выставку монтировал латвийский художник Кришне Салманис. Его мы знаем. Это тот самый художник, который два года назад получил премию Пурвитиса за визуальное отображение слов песен из финальных песен Праздника песни. Как-то так.

На инсталляцию в Латвийском музее Криша вдохновила "Космическая Одиссея" Стенли Кубрика.

Поэтому светящийся подиум - это хорошо, но стулья на нем символизируют инопланетян. Да и вообще, всю экспозицию можно рассматривать и как целостный объект, и отдельными элементами.

От всего нашего скептицизма, который мы бережно несли на выставку, не осталось и следа.

Некоторые работы действительно крутые. Причем сама Галила выискивает, как правило, молодых и еще неизвестных авторов, покупая у них те работы, которые, по ее мнению, достойны пополнить частную коллекцию.

Латвийский национальный художественный музей

Рига, площадь Розенталя, 1

11 апреля - 12 мая