﻿ Мнение психолога: Что такое "роскошная женщина"?, Mixnews.lv

Woman |

"У меня есть ощущение, что мои клиенты перед сессией созваниваются друг с другом и договариваются о теме беседы. Недавно речь шла о роскошных женщинах. Это даже не про любовь к себе, а про разрешение быть яркой, заметной, заявлять о себе", — пишет психолог Елена Пастернак.

"Почувствуйте себя дорогой женщиной, купите себе то, что никогда не могли себе позволить, и тогда Вселенная поймет, что вы этого достойны, и даст вам то, что вы хотите".

Это я анонс к тренингу о женском благополучии процитировала. Так вот, мне пора вводить хештег #сжечьведьму.

Все эти истории про позволение себе чего-то большего заканчиваются ровно в день оплаты счетов. Потому что это не более чем игра на неврозах и страхе быть отверженным.

"Купите себе роскошное белье, оно сделает из вас женщину". Женщину не сделает. А вот пару бессонных ночей обеспечит. Нет, не потому, что у вас будет секс, а потому, что вы сгрызете себе мозг из-за потраченных денег и мыслей, как прожить на оставшуюся тысячу до зарплаты. Роскошь — это не трусы, не помады, не рестораны и не шпильки.

Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно.

В удобных трусах. В удобных ботинках. С тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить, с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга.

Научиться отказываться от ненужного. От того, что себя изжило. Износилось.

И беречь то, что нравится. 5-летняя дочка моей подруги всю свою маленькую жизнь ходит в гости только со своей ложкой. Она может себе позволить роскошь есть той ложкой, которая ей нравится. Ее мама очень стесняется, каждый раз пытается оправдаться. А я стала брать с собой на пикники свои собственные приборы и посуду, потому что не люблю есть из пластика. И мне плевать, что про это думают окружающие.

Роскошная жизнь — это не "ведь ты этого достойна".

Это про то, что эта вещь достойна вас. Чашка, подаренная сестренкой. Папина футболка, в которой так уютно засыпать. Пирог по маминому рецепту. Поцелуй любимого человека. Интересные книги. Хорошие фильмы. Те самые песни. Свежее постельное белье. Чистая квартира. Жизнь, которую ты выбрала сама.

А еще роскошная жизнь — это не сжирать себя, когда что-то идет не так.

Колготки могут порваться. Тесто может не подойти. Друзья могут не захотеть смотреть твой любимый фильм. Любимый человек может уйти. Ты можешь не получить повышения на работе. Может случиться все что угодно.

Если у тебя что-то не получается, это никак не влияет на твою ценность. Это значит, что просто сейчас все идет не так, как ты хочешь.

Роскошная жизнь — это иметь возможность выбора.

Штопать порванные колготки или купить новые. Выбросить пирог и заказать суши или пытаться испечь пирог еще раз. Посмотреть фильм одному или пойти с друзьями в кафе. Отпустить или бороться. Искать новую работу или пересматривать свои цели на старой.

Роскошная жизнь — это жить по своим правилам.

Идти к своим целям. Не искать оправдания. Не быть удобным. Не оправдываться за свой выбор, свои мечты, свои интересы. Говорить: "Со мной так нельзя". И говорить: "Мне это можно".



Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю".



источник: adme.ru