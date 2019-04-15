﻿ Путешествуем по Латвии: пять городов, которые стоит посетить весной, Mixnews.lv

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Если первая половина весны погодой не радовала, то сейчас синоптики оптимистичны и легковерны. Говорят, тепло грядет! А где тепло, там поездки. И желательно всей семьей. И можно не очень далеко. Рассказываем о пяти латвийских городках, в которые стоит заглянуть.

ЕКАБПИЛС

Зуб даем, вы там не были. А если кто и был, то "меньшая половина". Рассказываем об этом загадочном местечке. Раньше здесь вообще было два города - с одной стороны Даугавы Якобштадт, с другой – Крейцбург. Сейчас это один город, в котором, как и в Риге есть Пардаугава.

Екабпилс - крошечный городок. Чуть больше 20 000 жителей и это количество постепенно снижается. А вот возраст только прибавляется - городу больше 780 лет.

Как и полагается в провинции - тихо, мирно, мерно, безлюдно. Идеальное место для фотографий в инсту.

Поднимитесь на смотровую башню Крустпилсского замка. Во-первых, оттуда открывает чудесный вид на окрестности. Во-вторых, это один из самых старинных замков страны - в исторической хронике впервые упомянут в 1237 году.

Екабпилсского Старого города небольшой и немного унылый. Но в этом есть свое очарование. Когда-то, на центральной площади, активно шла торговля. Сейчас об этом напоминают только массивные старинные весы.

Туристы, кстати, заглядывают и в Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь. Да и вообще здесь огромное количество церквей разных конфессий.

Для поклонников искусства - однозначно художественная галерея Mans’s. Если второй этаж отдан под продажу безделушек (жить-то как-то надо), то первый этаж - выставки лучших художников (как классиков, так и современных авторов). Покупать полотна сюда приезжают не только из столицы, но и из соседних стран.

ПАВИЛОСТА

Ехать целенаправленно в Павилосту не стоит. Два шага вперед, один в сторону - город закончился. Но по дороге из/в Лиепаю или Даугавпилс - небольшой крюк сделать можно.

Все туристические брошюры наперебой рассказывают, что в летний сезон здесь приезжий кишмя кишит. На практике город оживает совсем чуть-чуть.

Ради чего ехать? Ради фантастического маяка, моря с удивительным цветом воды (честное слово, даже не похоже на Балтийское море), яхт, виндсёрфинга и катеров. И отдельная достопримечательность (это не реклама) - кафе "Laiva" на главном (и единственном променаде). Ребята умудрились сделать пятачок Прованса в центре латвийском глубинки.

ЕЛГАВА

Давайте сразу честно. Большинство наших городов все-таки скромные и миниатюрные. Не стоит ждать чудес - приехал и ходишь, ходишь, никак не исходишь. Елгава - не исключение. С одним все-таки нюансом.

Полностью обустроенные "Почтовый остров" - штука классная и для взрослых, и для детей. Абсолютно пешеходная часть города, к которой ведет воздушный мост, кафе, ресторанчики, смотровая площадка под крышей церкви Святой Троицы, набережная и пошарпанный Елгавский, он же Миланский дворец, некогда принадлежащий Эрнесту Борону - фавориту Анны Иоанновны. (Эх, умели же жить и любить!)

Именно благодаря строительству дворца, по улицам Елгавы, тогда Митавы, прогуливался архитектор Франческо Бартоломео Растрелли и поглядывал на волны Лиелупе, которая тогда называлась скромно и со вкусом Аа.

ЦЕСВАЙНЕ

Цесвайне - не ближний свет, но разок выбраться туда стоит. Если выбрать не самый короткий путь через Сигулду, а рвануть через Сунтажи и мимо Эргли, то наградой станут невероятно живописные виды по дороге - такие пасторальные пейзажи, закачаешься.

В Цесвайне обычно приезжают ради одного-единственного замка. Большого замка. Отличного замка! Если частенько туристов в Латвии ожидает разочарование - камень, камень и окошко, вот и старинная крепость, то Цесвайне компенсирует фейковые достопримечательности сполна.

В замке и тайна своя имеется - акустический зал. Говорят, там люди теряют ориентацию (только в пространстве, слава богу), а кто послабее здоровьем, так и вовсе сознание.

Несмотря на то, что замок сгорел и постепенно, мучительно, долго восстанавливается и был закрыт для посетителей, в конце этой весны двери вновь распахнуться перед гостями. Не пропустите событие! Но и с наружной стороны строение впечатляет. И парк там отличный!

КОКНЕСЕ

Еще одно место, которое несправедливо уступило пальму первенства Сигулде - Кокнесе. Добираться - чуть больше час в сторону Екабпилса, так что можно объединить приятное с приятным. Но главное здесь, конечно, развалины замка. Возраст - 500 лет. Особенность - доломитовые стены, уходящие прямо в воду, аккурат на месте впадения реки Персе в Даугаву.

Когда-то здесь была деревянная крепость, в которой в 13 веке обитал епископ. Потом все это зодчество заменили камнем. Раньше здесь кипела жизнь. Судоходная река давала главное достоинство - торговлю. Русские, немецкие и скандинавские купцы наведывались сюда регулярно. Привозили ткани, железные и стеклянные изделия, увозили кожу, воск и хлеб.

Ну а сейчас здесь, конечно, туристическая тропа, отличный парк и парочка приличных кафе. Внимания стоит Road Cafe – заведение в американском стиле и таким же меню.