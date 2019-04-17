﻿ С миру по нитке: о чем судачит мир сегодня?, Mixnews.lv

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Мы знаем, вам некогда. Поэтому собрали светские слухи, сплетни и новости за вас.

Футболист Дэвид Бэкхем решил проявить невероятное чувство юмора и снял свою любимую Вику в неприглядном виде. Ну как неприглядном. Она ковыляет на каблуках, высотой с девятиэтажный дом, и тащит десять кило апельсинов (или манго, а может быть, лимонов). Сам спортсмен сидит в машине и тихо хихикает. А вот нам грустно. Почему не помог? Почему дверь не открыл? Не джентльменский поступок, словом. В общем, тот случай, когда за чувством юмора спряталось чувство долга.

А потом и вовсе, судя по всему, видео удалил, подлец, и теперь нам приходится кидаться в вас ссылкой.

Светлана Бондарчук дала большое интервью в программе "Судьба человека". Все ожидали интриг, скандалов и расследований, мол, сейчас по экс-супругу проедется, новую его пассию (Паулину Андрееву) пожурит. А звезда возьми, да и заяви, мол, разошлись как в море корабли и стали жить сами по себе. Паулину он уже потом встретил, одиноким и разведенным, так что не надо его ругать.



Немного трешачка вам бонусом. Российская певица Марина Хлебникова редко появляется на публике - слишком подкосило самоубийство ее первого мужа, Антона Логинова, а тут вот пришла на концерт своего друга, артиста Александра Пескова. Да, он еще выступает. Нет, это не который Дмитрий с Навкой. Гостья мероприятия опубликовала снимок из гримерки. У нас нет вопросов к Марине. У нас есть вопросы к Пескову. Саша, доколе? Отдохни от накладных ресниц, верни сцену молодым и талантливым!





А на финал мы вам оставили нашу прекрасную, обаятельную и очаровательную Джемму Скулме. Художница в свои 93(!) года вышла на сцену, чтобы получить премию Пурвитиса за пожизненный вклад в латвийское искусство... И как она выглядела! Долгих лет, госпожа Скулме!

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