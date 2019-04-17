﻿ Пасхальные выходные: идеи для длинного уикенда, Mixnews.lv

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Впереди четыре выходных дня! Четыре! Дня! Кому повезло больше, тот уже собирает чемоданы, чтобы покататься по Европам, а мы с вами и тут неплохо время проведем. Ловите подборку идей для идеальных, длинных, теплых пасхальных выходных!

Пятница, 19 апреля

В Рижской церкви Св.Иоанна пройдет концерт оркестра "Rīga". Главное событие - исполнение "Реквиема" Габриэля Форе. Согласны, не очень жизнеутверждающе, но зато красиво.

Рижский Домский собор тоже приготовил музыкальную программу - здесь выступит хор Латвийского радио и "Sinfonietta Rīga" под управлением дирижера Сигварда Клявы. Ключевые произведения - "Adoratio" Юриса Карлсонса и "Stabat Mater" шотландского композитора Джеймса Макмиллана.

Выставка Вивиты Зузуле "Мои преображения" - новинка арт-галереи [Museum.lv un Grata JJ](http://www.museumlv.com "Museum.lv un Grata JJ"). На выставке представлены работы маслом, написанные на протяжении многих лет. Игра формы, цвета, символов и эмоций.

Суббота, 20 апреля

С 10:00 до 16:00 всех ждут на весенней ярмарке в Калнциемском квартале - традиционная, веселая, живая и, частенько, очень вкусная.

Латвийская национальная опера приготовила вечернюю программу - оперу "Набукко" для всех поклонников творчества Джузеппе Верди. "Набукко" - это творческий триумф, способность вытащить себя из глубокой депрессии, пережить страшные события и вернуться к жизни.

В Сигулде - фестиваль качелей. Их, кстати, там планируется целых сто штук и самых разных конструкций и видов. Мы не уверены, что будет прямо вау, но это будет точно что-то интересное.

А в камерном театре Stadia пройдет спектакль "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э.Радзинского. Про что? Про право на чудо и на личное пространство. Про беспощадную битву за счастье. Про невозможность компромиссов. Про водоворот фатальных событий, пружина которых – пульсирующие человеческие чувства. Про жизнь без прикрас и без розовых очков.

Воскресенье, 21 апреля

С 10:00 до 16:00 можно отметить Пасху в Этнографическом музее. И программа радует: крашение яиц, катание на качелях, песни, пляски, народные обычаи под руководством фольклорных ансамблей, а в трактире - пасхальные угощения.

Персональная выставка Виты Мерцы "Раскрывая свет" - это хрупкость, очарование и тонкость работы. А вот экспозиция - попытка понять природу света, приручить его, пропустить через себя и поделиться им со зрителем. Очень красиво!

Понедельник, 22 апреля

А вот в понедельник начинаются мероприятия, не связанные с Пасхой - начинается ресторанная неделя. Посвящается всем гурманам-профессионалам, любителям вкусно поесть или просто тем, кто редко выбирается при параде. Всю неделю большинство ресторанов Риги предлагает гостям подегустировать новые блюды - стоимость предложений 15 или 20 евро.