﻿ Instagram: как латвийцы Пасху отмечают, Mixnews.lv

Instagram: как латвийцы Пасху отмечают
Woman | 21 апреля 2019 года, 09:59
Длинные выходные - отправиться бы путешествовать или предаться бессовестной лени.
Но, как оказалось, большинство латвийцев осталось в родных пенатах, активно красят яйца и делятся своими праздничными снимками с нами. Мы решили изучить.
Стилист Жанна Дубска раскрыла оригинальный секрет - чтобы яйца получились такого оригинального цвета, их надо красть ягодами черной смородины, малиной и луковой шелухой.
Кстати, звезд среди отмечающих мы и не обнаружили. Одна Жанна Дубска отдала дань традициями.
Кстати, многие в этом году отдают предпочтение натуральным красителям, а не кислотным краскам. Что, конечно, радует. Ниточками там перевязать, луковой шелухи накидать - милое дело.
Всех с праздниками!