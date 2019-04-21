﻿ Instagram: как латвийцы Пасху отмечают, Mixnews.lv

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Длинные выходные - отправиться бы путешествовать или предаться бессовестной лени.

Но, как оказалось, большинство латвийцев осталось в родных пенатах, активно красят яйца и делятся своими праздничными снимками с нами. Мы решили изучить.

Стилист Жанна Дубска раскрыла оригинальный секрет - чтобы яйца получились такого оригинального цвета, их надо красть ягодами черной смородины, малиной и луковой шелухой.





Кстати, звезд среди отмечающих мы и не обнаружили. Одна Жанна Дубска отдала дань традициями.





























Кстати, многие в этом году отдают предпочтение натуральным красителям, а не кислотным краскам. Что, конечно, радует. Ниточками там перевязать, луковой шелухи накидать - милое дело.

































Всех с праздниками!

