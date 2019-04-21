﻿ #читатьнеперечитать: пять лучших книг Дмитрия Быкова, Mixnews.lv

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Сегодня в Риге должна была состояться творческая встреча с писателем Дмитрием Быковым. Интеллигенция готовилась, собиралась, перечитывала книги. Но, как говорится, человек предполагает....

16 апреля Дмитрию Быкову стало плохо на борту самолета по дороге в Уфу. Уже 18 апреля писателя перевезли в Москву, ввели в искусственное кому и все замерли. Сейчас его состояние улучшается, а мы надеемся, что Дмитрий быстрыми темпами пойдет на поправку и обязательно навестит и нас здесь.

Мы выбрали пять лучших книг Дмитрий Быкова, которые обязательно стоит прочитать, а заодно отправим положительные флюиды автору.

ОПРАВДАНИЕ

Пожалуй, именно "Оправданием", романом, изданным в 2012 году, Дмитрий Быков впервые заявил о себе, как писателе. Тема политических репрессий в фантастическом ключе. Якобы тех, кто не сломался на допросах, не расстреляли, а стали готовить к особой миссии...

ИЮНЬ

Роман "Июнь" вышел в 2017 году и сразу ворвался на книжный рынок, как яркий эксперимент. Здесь три истории, разрозненные и одновременно объединенные временем и местом, предчувствие войны и безумный филолог, который вдруг решил, что текстом можно повлиять на историю страны.

БОРИС ПАСТЕРНАК

Книга из серии "Жизнь замечательных людей". Конкретно эта, как можно догадаться, о жизни и творчестве одного из крупнейших русских поэтов XX века. Но самое главное, автор не ходит за поэтом со свечкой, исследуя каждый прожитый день, а пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

ЖИВОЙ

Обыкновенный молодой парень, возвращается к нормальной жизни после ранения в Чечне. Но оказывается, жизнь "на гражданке" не так проста, как ему казалось. Герой пытается найти выход из сложных ситуаций, найти и простить себя. А на выручку ему придут... призраки двух боевых товарищей.

НОВЫЕ ПИСЬМА СЧАСТЬЯ

Свои стихотворные фельетоны Дмитрий Быков не спроста назвал письмами счастья. Откровенно от рифмы балдеет автор, честно ощущением экспромта наслаждается читатель. И все-таки, здесь все по-взрослому, серьезно.