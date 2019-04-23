﻿ Рижская премьера: "Непобедимая" Александра Зиненко, Mixnews.lv

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Режиссер Александр Зиненко,в рамках мероприятий клуба "Культурная линия", привез в Ригу свой последний фильм. Но хочется написать банально и пошло – крайний. "Непобедимая" - документалка, которая качественно и бодро бьет под дых даже самых прожженных циников.

История о четырнадцатикратной чемпионке мира по армрестлингу и, пожалуй, самой сильной женщине планеты в инвалидном кресле, Ольге Буниной, снималась долгих два года. Километры кинопленки траснформировались в картину, продолжительностью чуть меньше часа. Но каждая фраза, каждый кадр – в точку, в десятку.

Если и говорить о "Герое нашего времени", то в контексте судьбы Ольги Буниной. Боец, спортсмен, многодетная мать и ангел-хранитель для тех семей, которые своими силами ставят на ноги детей-инвалидов.

Александр Зиненко: "Начинать снимать было, буквально, страшно. До съемок мы просто несколько раз поговорили по телефону, но это не дало четкого представления с кем и как мы будем работать. Более того, я думал так, как думает большинство: спортсмены зациклены на физической нагрузке, своих результатах и чаще всего люди действительно недалекие. Ольга почти сразу изменила мое мнение. К счастью. И за все долгие месяцы работы ни разу не закапризничала, не включила звездную болзень и не встала в позу."

История, которую надо посмотреть и судьба, которую надо узнать. Фильм о том, что такое и как это – быть Человеком.

фото: из личного архива Александра Зиненко