﻿ С миру по нитке: о чем судачит мир сегодня?, Mixnews.lv

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Мы знаем, вам некогда мониторить светскую гламурную, поэтому делаем это за вас. По хорошему, хотелось бы о хорошем, простите за тавтологию, но инфоповоды шепчут.

До сих пор с первых полос не сходит трагедия на Шри-Ланке. Что обсуждают? Количество погибших – 311 человек. Бездействие местных властей, которые были предупреждены о терактах. Личную беду в семье совладельца онлайн-платформы ASOS, датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена, который во время событий 21 апреля потерял своих троих детей.





Владимир Зеленский еще год назад появился бы в нашей подборочке как комик, который частенько выходит на сцену с дурацким юмором ниже пояса и как везунчик, который, в отличие от всех нас, целовался со Светланой Ходченковой. Но сегодня мы критикуем нежно, потому что теперь фронтмен "Студии Квартал 95" - президент Украины.

Мало того, что бывший телеведущий порвал действующего лидера государства, Петра Порошенко, как тузик грелку, так еще и получил поддержку от ЕС, США и других НАТО. И только страна непуганых медведей молчит и, наверняка, гадости какие-то думает.

Кто поздравил? Николай Басков, Максим Галкин, Наташа Королева, Лера Кудрявцева, Светлана Лобода, Лолита Милявская, всякие блогерки ну и так, по мелочам: Трамп, Макрон, Туск....

И это, Вов, ты там в Инстаграмчике-то профиль поменяй, а то "художественный руководитель" - это совсем не "директор мира".





В Риге тоже жарко – закроют или не закроют Деглавский мост? Рухнет или не рухнет? А если рухнет, то кто сядет? Словом, море волнуется раз, а за океаном свои страсти.

Бритни Спирс выпустили из клиники для душевнобольных (опять?). Туда она попала из-за очередного нервного срыва, который усугубил ее основной диагноз – биполярное расстройство. По своей ли воле рехабится экс-звезда нам сложно сказать, но выглядит она не очень.

Поклонники вообще подозревают, что в желтые стены певицу насильно упек собственный отец и даже запустили флешмоб в поддержку #FREEBRITNEY.





Кому не нравится Меган Маркл? Букингемский дворец прорабатывает план, по которому она и принц Гарри отправятся нести добро и свет в Африку. Мы всегда подозревали королеву Британии в изощренных способах избавляться от несимпатичных ей пассажиров.

