﻿ Советы эксперта: Любовь может прийти не сразу. И счастье в браке - тоже, Mixnews.lv

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Люди женятся по страстной любви, а потом иногда расходятся - даже с ненавистью и отвращением. Любовь, к сожалению, проходит, и супруги с ужасом замечают - они совсем чужие друг другу.

Анна Кирьянова - психолог-философ и писатель о любви, преданности и возможности сохранить чувства на всю жизнь.

Ослепление страсти прошло, а проблем все больше и больше... Вот поэтому политик, премьер-министр Великобритании, блестящий оратор и талантливый писатель Бенджамин Дизраэли прямо говорил, мол, я не настолько глуп, чтобы жениться по любви.

Он женился в 35 лет исходя из корыстных соображений - на Мэри-Энн, которая была вдовой его коллеги-политика. И никаких романтических чувств эта Мэри-Энн у Дизраэли не вызывала. Просто у нее были деньги, вот и все. Тогда это было обычным делом.

Мэри-Энн была значительно старше, ей было под пятьдесят уже. Красотой она не блистала, и по тем временам считалась дамой пожилой. И волосы седели у нее... Кроме того, Мэри-Энн была романтичной, не очень образованной и экстравагантно одевалась. И говорила глупости: путала греков с римлянами, не знала истории, проще говоря, несла чушь. Она была не очень образованна. Даже королева Виктория сказала, что с нарядами жены Дизраэли еще можно смириться, а с речью - нет!

Все смеялись над старой женой политика. Ведь людям нет никакого дела до доброго сердца и душевной красоты, они обычно смотрят на внешнюю сторону. Да и сам Бенджамин Дизраэли открыто заявлял, что это брак по расчету, а не по любви. Ему выгодно было жениться на этой вдове.

А потом, знаете, он ее полюбил. Присмотрелся и влюбился в свою романтичную и немного нелепую пожилую жену. Он полюбил бывать дома, говорить с ней, сидеть рядом у камина, обнимать ее...

И яростно бросался на ее защиту, если ее кто-то критиковал. Он попросил для своей любимой Мэри-Энн дворянское звание у королевы. Он окружил свою жену любовью и вниманием. И они прожили в любви с согласии более тридцати лет, очень счастливо. Мэри-Энн говорила в старости шутливо: "ты женился на мне из-за выгоды. А теперь, если бы нам пришлось снова жениться, ты женился бы на мне по любви!". И это была правда.

Однажды Дизраэли страшно волновался перед важной речью в парламенте. Он выходил из кареты, неловко хлопнул дверью и случайно прищемил руку своей жены. Сломал! Боль была страшной, но как повела себя Мэри-Энн? Она сделала вид, что все в порядке, не подала виду. Стерпела боль. И проводила мужа добрым напутствием на его выступление. Проявила невероятный стоицизм, а потом уж почти потеряла сознание. Она хотела, чтобы ее Бенджамин выступил прекрасно! Чтобы его ничто не угнетало и не волновало во время речи.

Такой она была женой, так она умела любить. А он отвечал ей не меньшей любовью - даже большей, возможно…

"Благодаря его отношению ко мне моя жизнь была сплошной лентой счастья!", - примерно так говорила счастливая и любимая Мэри-Энн о своем любимом муже.

А Бенджамин Дизраэли за годы этого брака достиг невероятных высот - ведь его всегда понимала и поддерживала его любимая женщина. Поистине, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Брак. заключенный без намека на любовь, оказался исключительно счастливым и долгим браком; эти люди были созданы друг для друга.

Жизнь полна сюрпризов. И то, что сначала кажется невероятным или неудачным, может принести счастье, даже если мы этого не ожидаем. Даже если окружающие дают мрачные прогнозы и сплетничают, - все может оказаться не таким, каким казалось сначала. В личных делах нет жестких правил, потому что истинная любовь все меняет к лучшему. Но прийти она может не сразу, а со временем. И остаться с нами на всю жизнь...

источник: zen.yandex.ru