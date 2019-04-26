﻿ #читатьнеперечитать: 5 книг для вдохновения и развития креативного мышления, Mixnews.lv

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Автор телеграм-канала "Книжный лис" Олеся Скопинская — о книгах, которые помогут найти вдохновение, научиться творчески мыслить и решать задачи нестандартным путем.

Майкл Микалко, "Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно"

Если вам кажется, что мыслить продуктивно и генерировать множество альтернативных идей способны только гении уровня Эйнштейна, Дарвина и Джобса, то вы глубоко заблуждаетесь. Креативность присутствует в каждом из нас, нужно лишь подобрать правильные инструменты.

Майкл Микалко, эксперт по развитию творческого мышления, и делает акцент на практике. Поэтому книга напоминает настоящий учебник с заданиями и упражнениями на каждый день. Предложенные Микалко техники можно использовать на работе, при мозговом штурме и в повседневной жизни, чтобы сломать шаблоны мышления и перенести фокус внимания.

Генрих Альтшуллер, "Найти идею"

ТРИЗ, или теория решения изобретательских задач — это прикладное руководство по творческому мышлению. Как правильно сформулировать задачу и оптимизировать процесс, как вычленить закономерность в развитии технических систем и адаптировать решение под различные сферы — от технических до бытовых.

Проанализировав тысячи патентов, Генрих Альтшуллер разработал стройную методологию разрешения противоречий. Вы не найдете в книге ярких и красочных графиков или наглядных иллюстраций. Это внушительный по набору знаний фолиант, который требует вдумчивого изучения и проработки.

Дэвид Иглмен, Энтони Брандт, "Креативный вид"

Творческое мышление — это поиск баланса между новизной и привычными формами. Благодаря когнитивным функциям мозга появилось все, что мы сейчас используем и чем будем пользоваться в будущем. Но как мы придумываем новые идеи? Какую роль в этом играет социальная среда и как понять, что сейчас подходящее время, чтобы инновация «выстрелила»?

Авторы книги выделяют три стратегии творческого подхода — трансформация, дезинтеграция и синтез — и иллюстрируют их изобретениями человечества от древних времен до современности.

Грант Снайдер, "В поиске идей"

Где вы находите вдохновение? В парке, выгуливая собаку или наблюдая за людьми в кафе? А может, на шумной вечеринке? Или вам достаточно изменить привычный маршрут?

Творческий процесс многогранен. Он изматывает, воодушевляет, доводит до отчаяния, убивает амбиции, приносит радость. Грант Снайдер с юмором обыграл каждый из аспектов, чтобы не только поддержать читателей и разделить с ними ношу творческого застоя, но и поделиться своими источниками вдохновения.

Майкл Атавар, "Креативность"

20 лаконичных методик, которые помогут победить страх неудачи, мыслить нестандартно и научиться терпению.

Майкл Атавар — художник и писатель. В своей книге он собрал самые популярные и универсальные упражнения для творческих людей. Например, носить с собой блокнот, составлять списки, тренировать внимание, хотя бы на день отказаться от своего обычного расписания и не бояться трансформировать чужие идеи.

источник: glamour.ru