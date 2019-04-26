﻿ Планы на выходные: от байкеров до джаза, Mixnews.lv

Woman |

Что посмотреть и куда податься в ближайшие выходные - расскажем в нашей подборке.

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА

27 апреля с 11:00 у т/ц "Молса" начнется движ - байкеры открывают сезон. Любопытные могут походить кругами, поглазеть на железных коней, участники будут обмениваться опытом и планами, проедутся намеченному маршруту колонной и закончат все это безобразие в 15:00 на Набережной 11.Ноября под концерт Marco Mendez. Да, пару полос будет перекрыто.

РЫБА ЛЕТИТ

ОЗЕРА НАСТАВШЕГО

Владислав Наставшев - один из лучших латвийских режиссеров. Его "Медея" буквально взорвала сцену. Но помимо театра, Влад еще замечательно играет на фортепиано и исполняет песни. Вот 27 апреля в 19:00 на вилле К.К.фон Стрицка Влад даст концерт "Озера", где прозвучат песни на стихи русских поэтов серебряного века.

MUSIQQ

Вот, где ожидается настоящий ажиотаж - 27 апреля в 20:00, в Арена Рига выступит MUSIQQ. И повод серьезный. Точнее, два. Выход нового альбома и десятилетний юбилей творческой деятельности, в честь которых создано 10 новых композиций.

FLEA MARKET

27 апреля с 11:00 до 16:00, в творческом квартале Спикери пройдет традиционная "барахолка". Культурно такое мероприятие называется Flea Market и достать там можно, что угодно. В смысле, что угодно, но только легальное, конечно. Старые подстаканники, видавшие виды фляжки, монеты, одежду, обувь, детали интерьера, древние пластинки - словом, на любой вкус ассортимент.

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ

В воскресенье, 28 апреля, в 14:00 в церкви Св.Павла прозвучит чудесная музыка и при этом вход - за пожертвования. Кто будет и что будет? Гитарист Никита Кошелев и кларнетист Алис Колосов исполнят сюиты Пьяцоллы.

И ЕЩЕ НЕМНОГО МУЗЫКИ...

28 апреля в 17:00 в к/з "Зиемельблазма" выступит один из лучших джазменов Латвии - Денис Дашкевич. Особенная программа и особенные гости от настоящая мастера импровизации, саксофониста, флейтиста, композитора и продюсера. На сцену музыкант выйдет вместе со своей очаровательной супругой и певицей - Йолантой Гулбе-Пашкевич.

ВЫСТАВКА "ДЕТСКИЙ МИР"

Все выходные, с 26 по 28 апреля, в выставочном холле "Кипсала" - выставка "Детский мир". Одежда, коляски, игрушки, продукты, автокресла, товары для беременных и новорожденных - это все в двух огромных залах выставочного комплекса.