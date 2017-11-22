Кино
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В Москве прошла премьера фильма "Довлатов"
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#кинодомино: фильмы, которые стоит посмотреть в феврале (1)
"Пятьдесят оттенков свободы" стартовал хуже двух предыдущих фильмов трилогии (1)
Сплошной сексизм: Джеймса Бонда обвинили в неподобающем поведении (2)
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Афиша: самые интересные события с 23 по 29 октября (2)