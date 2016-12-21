Про Саманту из "Секса в большом городе" снимут отдельный сериал

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Woman | 21 декабря 2016 года, 20:10

Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты в сериале "Секс в большом городе", в телеинтервью намекнула, что про ее героиню будет снят отдельный сериал.

"Я очень польщена и взволнованна", -- написала в Twitter актриса, сыгравшая самую сексуальную из четырех подруг в сериале.

Также Ким запостила в Instagram видео с подписью "Вновь Саманта Джонс".

Напомним, что последняя серия популярного сериала канала HBO "Секс в большом городе" вышла в 2004 году, после чего были сняты два полнометражных фильма-продолжения.

Фото: kinopoisk.ru, Instagram

Источник: Wday.ru
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