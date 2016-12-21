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Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты в сериале "Секс в большом городе", в телеинтервью намекнула, что про ее героиню будет снят отдельный сериал.

"Я очень польщена и взволнованна", -- написала в Twitter актриса, сыгравшая самую сексуальную из четырех подруг в сериале.

Фото опубликовано Kim Cattrall (@kimcattrall) Июл 11 2016 в 3:04 PDT

Также Ким запостила в Instagram видео с подписью "Вновь Саманта Джонс".

Видео опубликовано Kim Cattrall (@kimcattrall) Дек 7 2016 в 11:45 PST

Напомним, что последняя серия популярного сериала канала HBO "Секс в большом городе" вышла в 2004 году, после чего были сняты два полнометражных фильма-продолжения.

Фото: kinopoisk.ru, Instagram