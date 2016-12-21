Про Саманту из "Секса в большом городе" снимут отдельный сериал
Woman | 21 декабря 2016 года, 20:10
Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты в сериале "Секс в большом городе", в телеинтервью намекнула, что про ее героиню будет снят отдельный сериал.
"Я очень польщена и взволнованна", -- написала в Twitter актриса, сыгравшая самую сексуальную из четырех подруг в сериале.
Также Ким запостила в Instagram видео с подписью "Вновь Саманта Джонс".
Напомним, что последняя серия популярного сериала канала HBO "Секс в большом городе" вышла в 2004 году, после чего были сняты два полнометражных фильма-продолжения.
Фото: kinopoisk.ru, Instagram
Источник: Wday.ru