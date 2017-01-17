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56-летний голливудский актер Антонио Бандерас сыграет опытного мошенника по имени Гордон в фильме "За гранью" российского режиссера Александра Богуславского.

Компанию звезде на съемочной площадке составят звезда сериала "Отель Элеон" Милош Бикович, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес и другие актеры.

По словам Бандераса, он согласился принять участие в российском проекте, потому что его привлек характер персонажа, которого он будет играть, и в целом сюжет ленты. Аферист Гордон в исполнении Антонио ловко манипулирует людьми, использует их в личных интересах и втягивает в неприятности. В фильме будет рассказана история о нескольких молодых людях с паранормальными способностями, пытающихся ограбить казино.

По предварительным данным, картина "За гранью" выйдет в прокат осенью этого года.

Источник: graziamagazine.ru