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Российские режиссер и продюсеры готовят к выходу на экран в этом году сериалы на любой вкус. Знакомимся с 13-ю самыми интригующими и участвуем в опросе в конце статьи.

"Мата Хари" (Первый канал)

Одна из главных надежд Первого канала в следующем году. Шутка ли — 12 миллионов долларов долларов потратили на 12 серий. В проекте живописно и богато — съемки проходили в Петербурге и замках Португалии — показана жизнь Маргарет Мак-Леод, более известной как Мата Хари. Оставшись без мужа и денег, она идет в танцовщицы, а затем и в шпионки немецкой разведки. Проект украсили голливудские звезды Рутгер Хауэр и Кристофер Ламберт — последнему достался образ немецкого разведчика Густава Крамера.

В ролях: Ваине Джоканте, Рутгер Хауэр, Кристофер Ламберт, Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова.

"Красные браслеты" (Первый канал)

Давным-давно у 14-летнего жителя Барселоны Альберта Эспиносы выявили запущенный рак костей — с метастазами. Он лишился ноги, легкого и половины печени, провел 10 лет в больницах. Врачи давали всего три процента, что он выживет. Альберт зацепился за эти три процента и победил. А потом написал книгу о жизни в больнице — "Красные браслеты", на основе которой в Испании пять лет назад сняли сериал (Polseres Vermelles), переживший девять адаптаций.

В России фильм снимала молодой мастер неигрового кино Наталья Мещанинова. Жизнь тяжело больных ребят показана трогательно, аккуратно и без пафоса страдальчества.

В ролях: Филипп Ершов, Глеб Калюжный, Денис Парамонов, Дарья Мороз, Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Мария Шалаева.

"Гостиница "Россия" (Первый канал)

Сериал о событиях внутри легендарной советской гостиницы "Россия", где останавливаются мировые знаменитости, дипломаты и криминальные авторитеты. Главная героиня Ксения — сотрудница административного отдела, через которую проходит все, что творится в стенах гостиницы, и большая часть из этого должна навсегда остаться тайной для широкой общественности.

В ролях: Екатерина Вилкова, Данила Дунаев, Евгений Пронин, Павел Трубинер, Софья Синицына.

"Преступление" (Россия 1)

Этот детективный сериал — адаптация скандинавского формата Forbrydelsen — "Преступление". В США его пересняли под названием "Убийство". История развивается в провинции вокруг жестокого убийства, жертвой которого стала молодая девушка. В ходе расследования главная героиня — сыщица из Москвы — подозревает практически всех героев ленты.

В ролях: Дарья Мороз, Павел Прилучный, Алексей Смоляков, Людмила Артемьева, Алена Хмельницкая, Игорь Костолевский.

"Оптимисты" (Россия 1)

Возвращение в 60-е от Валерия Тодоровского. "Оттепель" продюсер посвятил миру кино, а вот "Оптимистов" — закрытой территории дипломатии. Выпускники МГИМО создают положительный образ СССР на международной арене, но вдруг на территории СССР арестовывают сбитого летчика-шпиона.

В ролях: Евгения Брик, Северия Янушаускайте, Егор Корешков, Артем Быстров, Владимир Вдовиченков, Анатолий Белый.

"Мост" (НТВ)

Еще одна адаптация — на этот раз шведско-датского формата The Bridge. Главная коллизия в том, что преступление происходит ровно на границе России и Эстонии. На мосту, связывающем Иван-город и Нарву, находят труп женщины. Полиция обоих государств берется за дело. И вдруг выясняется, что верхняя часть трупа принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя — официантке из России.

В главных ролях -- Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте.

"Хождение по мукам" (НТВ)

Новая экранизация романа Алексея Толстого должна стать главным проектом канала и выйти в ноябре 2017 года к 100-летнему юбилею Октябрьской революции. В проекте будет все: революция, гражданская война, убитые мечты, несправедливость и страдания, исковерканные судьбы.

В ролях: Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Андрей Мерзликин, Александр Яценко.

"Адаптация" (ТНТ)

Как может выглядеть американец, притворяющийся русским? Смешно. А если это агент ЦРУ? Еще смешнее! Спецагент прибывает в Россию, чтобы выкрасть данные "Газпрома". Парень отправляется в далекий Ноябрьск и внедряется в местный филиал холдинга.

В ролях: Леонид Бичевин, Евгения Брик, Юрий Стоянов, Нелли Уварова, Александр Ильин.

"Домашний арест" (ТНТ)

Очень неожиданный поворот судьбы запирает мэра небольшого российского города в старой коммунальной квартире вместе со знакомыми ему людьми. Именно из коммуналки проворовавшийся чиновник пытается вернуть власть, деньги и репутацию.

В ролях: Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Сергей Бурунов.

"Год культуры" (ТНТ)

После жалобы во время прямой линии с президентом России нерадивый чиновник Министерства образования попадает в захолустный вуз. С приказ ом вытащить слабый институт в топ-100 лучших в стране.

В ролях: Федор Бондарчук, Милош Бикович, Александр Лыков, Ольга Медынич.

"Отбросы" (СТС)

Адаптация английского сериала "Misfits". В результате падения челябинского метеорита пятеро хулиганистых подростков получают сверхспособности. Теперь их унылая жизнь носит отпечаток сюрреализма и мистического безумия.

В ролях: Аристарх Венес, Игорь Жижикин, Алексей Кирсанов, Леонид Тележинский, Виктория Корлякова.

"Город" (Первый канал)

Действие сериала разворачивается в июне 1961 года в небольшом городке Струнёво. Захолустье тихое, преступления случаются не часто, раскрываемость — одна из самых высоких в СССР. И тут сгорел безобидный школьный учитель. Расследовать его смерть берется приезжий оперативник Родион Стоцкий. И с удивлением обнаруживает, что в тихом омуте черти водятся.

В главной роли -- Петр Федоров.

"Доктор Рихтер" (Россия 1)

Режиссер Андрей Прошкин после нашумевшего артхаусного "Орлеана" взялся за первую официальную российскую адаптацию "Доктора Хауса". Вообще российские кинопроизводители наснимали о медиках уже немало телевизионных проектов. Но умного, близкого к арт-хаусу сериала еще не было. Авторы проекта отдают себе отчет в том, что создать собственную версию такого известного сериала, — серьезный вызов самим себе.

В главной роли -- Алексей Серебряков.

"Налет" (Первый канал)

Адаптация одноименного французского сериала, ставшего хитом у себя на родине. Снял сериал режиссер Карен Оганесян ("Клим", "Королева красоты"). Сюжет -- история история пятерых друзей из судебной полиции, одного из которых несправедливо обвинили в преступлении, вследствие чего он покончил с собой, а четверо оставшихся решили во что бы то ни стало добиться справедливости.

В главных ролях: Владимир Машков, Денис Шведов, Александр Паль и Лукерья Ильяшенко.

По материалам сайтов kinomania.ru, vokrug.tv, teleprogramma.pro

Фото: kinoposk.ru, сайты телеканалов