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Новый документальный фильм о звездной паре Джоли-Питт обещает раскрыть все тайны скандального развода и в деталях рассказать обо всех скелетах в шкафу самой знаменитой голливудской четы.

Автором картины станет Ян Гальперин — канадский журналист, который еще несколько лет назад предсказал громкий разрыв Анджелины и Брэда. В своем фильме Гальперин откроет все интимные подробности жизни Питта и Джоли, покажет неопубликованные ранее моменты их интервью, докажет, что супруги расстались более чем за год до объявления о своем разводе, и объяснит, почему же им не удалось сохранить свой брак.

Адвокаты голливудской пары пока не успели отреагировать на новости о готовящемся документальном фильме. Но, как известно, Питт и Джоли договорились между собой вести бракоразводный процесс в тайне от посторонних глаз. Поэтому не исключено, что их представители могут помешать выходу скандальной картины на экраны.

Тем временем, по слухам, в последнее время Брэду Питту удается чаще видеться с детьми. "Он настроен очень позитивно. Кажется, постепенно все стало налаживаться, — говорит приближенный к актеру источник. — Он безумно скучал по детям, но теперь может намного больше проводить с ними времени".

Источник: womanhit.ru