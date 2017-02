Среди них - одиннадцать новых и шесть вернувшихся в январе-феврале.

Табу / Taboo (BBC, 2017)

Главная январская премьера, наикрутейший английский готический нуар про загадочного господина (Том Харди), вернувшегося в Лондон эпохи короля Георга после нескольких лет жизни в Африке — с татуировками, полными алмазов карманами, кривыми ножами за поясом, черной магией в душе и какими-то очень мрачными планами. Харди, один из лучших современных британских актеров, великолепен в роли этакого Монте-Кристо, перешедшего на темную сторону, но и все остальные тут просто загляденье: шикарные мужики Джонатан Прайс, Том Холландер, Дэвид Хэйман, Майкл Келли, Стивен Грэм и девушки Джесси Бакли (Мария Болконская из “Войны и мира”) и Уна Чаплин (Талиса Старк из “Игры престолов”). Смотреть лучше на языке оригинала, чтобы слышать неподражаемые хмыкания, составляющие важную часть реплик Харди. Сериал исключительного кинематографического качества (грим, съемки, декорации, костюмы) и хочется, чтобы он не кончался никогда. Есть надежда, что его продлят на второй сезон — хотя бы потому, что масштаб героя и его амбиции в 6 серий первого явно не влезают.

Подлый Пит / Sneaky Pete (Amazon, 2017)

Отличная криминальная драма про жулика (Джованни Рибизи), который скрывается от старых врагов, присвоив себе личность бывшего соседа по камере и работая в семейном бизнесе его родни по поиску уклоняющихся от суда ответчиков (то есть, родственнички тоже не промах). У сериала очень крутые шоураннеры: Дэвид Шор придумал и написал “Доктора Хауса”, Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») — сопродюсер, соавтор сценария и исполнитель одной из ролей. Рибизи великолепен, очень хорошая Марго Мартиндейл, да и ко всем остальным не придерешься. Через неделю после премьеры Amazon продлил “Пита” на второй сезон. Хорошее взрослое кино с живыми персонажами, вроде “Лучше звоните Солу”.

Легион / Legion (Fx, 2017)

Фантастический сериал про «людей Икс», который выглядит так, словно его снял Стэнли Кубрик. Пилот совершенно психоделический, с заявкой на один из самых удивительных проектов года — так про супергероев Marvel никто еще кино не делал. В центре сюжета — сын профессора Ксавье, Дэвид, обладающий выдающимися телекинетическими способностями. Шоураннер “Легиона” Ной Хоули, создатель “Фарго”, в главных ролях Дэн Стивенс (Мэтью Кроули из “Аббатства Даунтон”) и Рэйчел Келлер (из “Фарго” с Хоули в сериал пришла она и еще Джин Смарт).

Изумрудный город / The Emerald City (NBC, 2017)

Красочная адаптация сказки Баума, выполненная яростным кинохудожником Тарсемом Сингхом для взрослой аудитории эфирного канала NBC — с сексом и насилием в разумных пределах. Дороти здесь — горячая латиноамериканка, Тотошка — полицейская немецкая овчарка, жевуны — довольно страшные ребята в перьях, исполняющие индейские танцы, Страшила — красавец-фехтовальщик, Волшебник страны Оз — загримированный под Карла Маркса Винсент Д’Онофрио. Визуально «Изумрудный город» сделан как настоящая олдскульная киносказка — с минимальным использованием компьютерной графики, крутейшими декорациями и удивительной машинерией (летающие обезьянки-шпионы, например, сделаны как стимпанковские дроны). Смотреть тем, у кого есть сердце, у кого его нет и кто устал от бесконечной “Однажды в сказке”.

З. Начало всего / Z: The Beginning of Everything (Amazon, 2017)

Байопик жены Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда Зельды, раскрепощенной и талантливой южной красотки из штата Алабама, любовь к которой он называл “началом всего”. Это симпатичная костюмная мелодрама с очень хорошей Кристиной Риччи. Фитцджеральд познакомился с Зельдой, когда ей не было и 20 лет и отдельное спасибо 36-летней актрисе за то, что она кривляется, изображая девчонку, не больше 5 минут. Сериал написан дуэтом Прествич-Йоркин, авторами американского «Убийства», так что с драматургией тут все нормально. В роли писателя — годный Дэвид Хофлин, городской судья и папа Зельды — прекрасный и комично строгий Дэвид Стрэтерн. Любителям романтического и семейного кино формата канала Hallmark — самое то.

Шведские стволы / Swedish Dicks (Viaplay, 2016)

Комические приключения двух придурковатых шведов в Лос-Анджелесе. Один (Питер Стормаре) — бывший каскадер, другой (Йохан Глэнс) — диджей в завязке. Оба держат частное детективное агентство и умудряются не прогореть. Еще здесь периодически появляется Киану Ривз и есть смешная корейская уборщица (Вивиан Бэнг), выполняющая для дуэта функцию миссис Хадсон. И, так сказать, вишенкой на торте — Трэйси Лордс (это, молодежь, Саша Грей нашего поколения), почти неотличимая от Рене Зеллвегер времен Бриджит Джонс. Смотреть стоит из-за неплохих гэгов (пара-тройка на серию есть точно) и мульяшной пластики героев — Стормаре, например, порой двигается в манере Волка из “Ну, погоди!”, да и вообще условностью происходящего сериал похож на мультфильм. В общем, нормально, герои обаятельные, периодически можно посматривать, благо серии короткие.

Эплтри-ярд / Apple Tree Yard (BBC, 2017)

Драма на тему #янебоюсь_сказать. Серьезная ученая-генетик Ивонна (Эмили Уотсон) после выступления перед парламентариями в Вестминстерском дворце встречает обаятельного незнакомца (Бен Чаплин). И через пять минут неожиданно трахается с ним прямо в чулане дворцовой капеллы. Завязавшийся страстный роман, однако, быстро приводит к разрушительным для героини последствиям — в самых первых кадрах сериала мы видим ее в наручниках в полицейском вагонзаке… Четырехсерийная драма снята по одноименному бестселлеру англичанки Луизы Доти, и после первых двух серий британская пресса написала (совершенно справедливо), что это один из самых честных фильмов об изнасиловании. Здесь очень тонкая и деликатная для такой темы режиcсура и актерская игра и думаю, что по итогам сериала у Эмили Уотсон точно будет как минимум номинация на BAFTA.

Мэри убивает / Mary Kills People (Global, 2017)

Канадская криминальная драма не без черного юмора про мать-одиночку и врача неотложки (Каролин Даверна, «Ганнибал»), которая практикует подпольную эвтаназию. Однажды у нее случается секс с молодым и симпатичным “клиентом” (а он, между тем, подсадной коп) и с тех пор все идет немного не так. Неплохой мини-сериал (6 эпизодов), в котором главное, конечно, это Даверна, которая так смотрит, что умереть. Было бы побольше шуток и секса, можно было бы осторожно сравнить “Мэри” с “Косяками”, но, в общем, и так ничего. Можно посмотреть, когда посмотрено все остальное.

Мистер Булл / Bull (NBC, 2017)

Оригинальный судебный процедурал про суперкоманду адвокатов, аналитиков и бихевиористов, которая выигрывает дела, выбирая тактику манипулирования мнением присяжных с помощью современных методик вроде анализа больших данных. Руководит всем гений интуиции доктор Булл (Майкл Уэзерли), эдакий гибрид Хауса, Лайтмана и собирательного образа главреда мужского глянца (что немного раздражает, но недолго — герой остроумный, обаятельный, к тому же, на NBC без лоска никак). Сериал динамичный, легкий, отлично решен визуально, у него большой потенциал и он вполне может стать очередным долгоиграющим продуктом канала вроде «Места преступления». Для любителей эфирных процедуралов — хороший выбор.

Граница / Frontier (Discovery, Netflix, 2016 — )

Костюмная драма-вестерн. Конец XVIII века, на берегах залива Гудзон свою долю в пушном промысле стремятся получить жестокий англичанин лорд Бентон (великолепный Алан Армстронг), богатый торговец Грант (тоже великолепный Шон Дойл), свирепый ирландский индеец Харп (Джейсон Момоа), хорошенькая рыжая трактирщица (Зои Бойл), нервный британский офицер (Эван Йонигкейт) и смышленый английский беженец Майкл (Ландон Либуарон). Поскольку это первый полноценный игровой сериал канала Discovery, все происходящее между участниками похоже на смесь исторической докудрамы с утренником — но не в большей степени, скажем, чем романы Фенимора Купера. Секса в сериале нет совсем, есть только деловые отношения, интриги простоватые, а неоправданного насилия для учебного кино слишком много и лучше было бы авторам как-то эти пропорции во втором сезоне поменять. Но Армстронг и Дойл хороши; опять же, есть “наше солнце и звезды” Момоа.

Пьяная фирма (ТНТ, 2016)

Если кто не успел посмотреть, самое время наверстать: вышедшая под Новый год на ТНТ четырехсерийная комедия Григория Константинопольского про гениального доктора (Михаил Ефремов), который выводит людей из запоя волшебной капельницей. Здесь отборный звездный состав (Колокольников, Боярская, Дапкунайте, Колтаков, Башаров и др.), и это настоящее праздничное кино, легкое и смешное, свободно и мастерски сделанное, от просмотра которого испытываешь детский восторг. Михаила Олеговича Ефремова, например, несколько раз за серию хочется просто обнять.

Родина / Homeland (Showtime, 2011 — …)

Шестой сезон главного современного шпионского триллера об агенте ЦРУ Кэрри Мэтисон (Клер Дэйнс), которой ее биполярное расстройство иногда мешает, а иногда очень даже помогает в работе. В начале сезона Кэрри в отставке и работает в правозащитной компании в Нью-Йорке, но ведь бывших разведчиков не бывает. Агент Куин (Руперт Френд), чуть было не погибший в прошлом сезоне, жив и здоровеет с каждой серией, Америка готовится к инаугурации нового президента-женщины, на Ближнем Востоке неспокойно и так же неспокойно на Дальнем, Сол Беренсон (Мэнди Патинкин) и Дар Адал (Ф. Мюррей Абрахам) все еще с нами. Но пока как-то скучновато, если честно.

Фортитьюд / Fortitude (Sky, 2015 — )

Второй сезон отличного англо-норвежского детектива про заполярный городок, в котором вечно происходит какая-то чертовщина. Два года назад жителей изводили доисторические гады, сейчас над городом стоит кровавое северное сияние, пробуждающее, кажется, древних демонов. К актерскому составу присоединились великолепные Дэннис Куэйд, Мишель Фэерли (“Игра престолов”) и Кен Стотт (“Пропавшие”), а шоураннер Саймон Доналд уже разрабатывает сюжет третьего сезона. Кто любит евродетективы, тот бежит смотреть.

24 часа: Наследие / 24. Legacy (Fox, 2017)

Перезапуск сериала Fox про круглосуточного борца с терроризмом с новым героем. Кифер Сазерленд отработал в главной роли 9 сезонов и перешел на продюсерскую работу, а место его персонажа, крутого агента Бауэра, занял насупленный молодой черный рейнджер (Кори Хокинс), тоже в симпатичной кожаной курточке и с хорошим тембром голоса. Пока нельзя сказать, получилась ли замена равноценной (скорее всего, нет), но это вполне добротный боевик — как всегда, про то, что облеченные властью люди совершают один подлый или идиотский поступок за другим, и только один честный оперативник способен все разрулить. Из звезд здесь есть Миранда Отто (“Родина”) в роли директора CTU и в сериал возвращается (неясно пока, на какое время) Карлос Бернард, игравший коллегу Бауэра, агента Тони Альмейду.

Индевор / Endeavour (ITV, 2014 — )

Элегантный английский ретро-детектив про молодые годы оксфордского полицейского инспектора Индевора Морса, одного из любимых персонажей британского телевидения 90-х, ценителя пива, оперы и интеллектуальных шарад. Сериал изумительного качества, его хочется рассматривать, как дорогую вещь ручной выделки. В каждом сезоне 4 серии, сейчас закончился 4-й, в будущем сезоне серий будет 6. Отличная интрига, превосходные актеры (Шон Эванс, Роджер Аллам), великолепный оксфордский английский (находка для изучающих язык).

Пространство / Expanse (SyFy, 2015 — )

Второй сезон хорошей космической саги с межпланетными войнами, неземной формой жизни и т.д. «Пространство», как и положено спейс-опере, местами нудновато и медленновато, но подкупает тем, как круто и всерьез, с каким вниманием к деталям сделано (притом, что бюджеты у канала SyFy совсем не такие, как, скажем, у HBO). Смотреть стоит из ностальгических соображений (все мы читали фантастику в детстве) и фанатам жанра. В главных ролях: Томас Джейн, Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Шохре Агдашлу.

Кости / Bones (Fox, 2005–2017)

Заключительный, двенадцатый сезон одного из лучших, если не лучшего криминального процедурала последних лет — о команде судебных антропологов, которые распутывают сложнейшие дела, изучая лишь останки жертв. Детектив и романтика, разум и чувства, интеллект и секс, расчлененка и юмор мало в каком сериале находятся в такой гармонии, как здесь; и, конечно, не всякий телепроект (после стольких лет) может похвастаться настолько слаженной актерской игрой. К последнему сезону команда подошла не без потерь (доктор Свитс вообще погиб, а доктор Ходженс передвигается в инвалидной коляске) и, по слухам, не все любимые герои дойдут до финала. Из всех звездных сериалов, стартовавших в середине 2000-х (“Доктор Хаус”, “Декстер”, “Косяки” и др.), “Кости” продержались дольше всех и почти ни разу не злоупотребили зрительским терпением. Короче, смотрим, прощаемся.