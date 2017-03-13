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Долгожданный фильм Станислава Токалова «То, что никто не видит» в прокат в кинотеатрах Риги и Латвии выходит 24 марта.

Официальная премьера фильма состоится **22 марта в 18:30 **в аудитории «Scape» кинотеатра «Kino Citadele».

Специально на премьеру прибудут главные актеры фильма из России - Катерина Шпица и Евгений Ткачук, а также латвийские актеры Андрис Кейшс, Арнис Лицитис, Элина Малыгина (Дзелме), Юрий Дьяконов и другие. Создатели фильма сегодня представляют новый трейлер фильма. Хотя и прошлый стал настоящей сенсацией.

Премьера фильма – открытое мероприятие - билеты может приобрести каждый, кто хочет посетить премьерный показ фильма вместе с актерами и творческой группой, а после фильма - афтер-парти в клубе «9. vilnis».

Премьерные показы фильма с участием актеров и творческой группы пройдут и в других кинотеатрах Риги и Латвии.

«То, что они не видят» - психологическая драма с элементами научной фантастики. В основе сюжета фильма – рассказ о медсестре, которая влюбляется в своего пациента - молодого ученого Николя, попавшего в кому в процессе разработки искусственного интеллекта.

Николя предстоит долгое выздоровление, а обоим героям – сложный путь к взаимному доверию, который осложняет изобретение ученого – искусственный интеллект «Анна», развитое настолько, что самовольно вмешивается в отношения героев, чтобы Николя принадлежал только ей.

В фильме снимались латвийские и российские актеры: Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Андрис Кейшс, Арнис Лицитис, Элина Малыгина (Дзелме), Иева Пуке, Юрий Дьяконов и другие. Продюсер фильма – студия Ego Media.

Режиссер Станислав Токалов в 2014 году был удостоен национальной премии Большой Кристапс за короткометражный фильм “Простые надежды” (“Mazliet ilgāk”); весной 2016 года состоялась премьера документального фильма С. Токалова о великом шахматисте - «Михаил Таль. Издалека».