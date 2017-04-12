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С 21 апреля в рижских кинотеатрах начинается прокат фильма Тимура Бекмамбетова "Время первых". А мы его посмотрели вчера в рамках пресс-показа и готовы делиться массой впечатлений.

Начнем с того, что Тимур кино снимать умеет, а еще у него определенно есть бюджет и голливудские замашки. Что и плохо, и хорошо, потому что считается, что русское кино - оно не может быть с американским душком, а художник и подавно должен быть голодным. Бекмамбетов явно не голодает, потому что лично высветился на экране и пригласил латвийского зрителя наслаждаться "полётом".

Картина о конкретных людях - экипаже космического корабля "Восход-2" Алексее Леонове и Павле Беляевом, которых сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский соответственно.

Алексей Леонов в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос. А вот какой ценой это далось, какие трудности подстерегали и что это вообще были за личности, нам и расскажет режиссер, которого, к слову, консультировал Алексей Леонов собственной персоной. Так что за правдивость сюжета можно ручаться.

Другое дело, что, как мне кажется, Леонов и Беляев были лишены такого стандартного экранного героизма. Жизнь из серии "партия сказала" просто накладывает свой отпечаток на поступки, действия и решения людей.

Разочаровала игра "жены космонавта" Александры Урсуляк и "ребенка космонавта" девочки Марты Тимофеевой. Вообще, "игра" в этом случае - лесть. Оставим детей в покое, у них все впереди, но "Александра, Александра... этот город наш с тобою", что вы делаете со зрителем? Зачем заставляете его жмуриться.

Там же зафиксирован и экс-интерн Лобанов - Александр Ильин-мл. Вот он себе не изменяет: как играл дуралеев, так и в большом кино разгильдяй. Хоть что-то вечно под луной.

Но эти маленькие недостатки сполна компенсируются отличным качеством съемки, достаточно четкой передачей эмоций и ощущений людей, отправленных черти куда и без гарантий. Да и просто снят фильм красиво. И долго - продолжительность ленты 2,5 часа.

И еще, актер Сергей Ильин в роли Сергея Павловича Королёва - восхитителен! Словом, рекомендуем. Откровенно и смело ставим картину в список must see сезона.

Текст: Евгения Шафранек

Фото: byappi.ru, kinonews.ru, kino-kingdom.com, forbes.ru