21 апреля в Риге стартует фильм Тимура Бекмамбетова "Время первых"
С 21 апреля в рижских кинотеатрах начинается прокат фильма Тимура Бекмамбетова "Время первых". А мы его посмотрели вчера в рамках пресс-показа и готовы делиться массой впечатлений.
Начнем с того, что Тимур кино снимать умеет, а еще у него определенно есть бюджет и голливудские замашки. Что и плохо, и хорошо, потому что считается, что русское кино - оно не может быть с американским душком, а художник и подавно должен быть голодным. Бекмамбетов явно не голодает, потому что лично высветился на экране и пригласил латвийского зрителя наслаждаться "полётом".
Картина о конкретных людях - экипаже космического корабля "Восход-2" Алексее Леонове и Павле Беляевом, которых сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский соответственно.
Алексей Леонов в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос. А вот какой ценой это далось, какие трудности подстерегали и что это вообще были за личности, нам и расскажет режиссер, которого, к слову, консультировал Алексей Леонов собственной персоной. Так что за правдивость сюжета можно ручаться.
Другое дело, что, как мне кажется, Леонов и Беляев были лишены такого стандартного экранного героизма. Жизнь из серии "партия сказала" просто накладывает свой отпечаток на поступки, действия и решения людей.
Разочаровала игра "жены космонавта" Александры Урсуляк и "ребенка космонавта" девочки Марты Тимофеевой. Вообще, "игра" в этом случае - лесть. Оставим детей в покое, у них все впереди, но "Александра, Александра... этот город наш с тобою", что вы делаете со зрителем? Зачем заставляете его жмуриться.
Там же зафиксирован и экс-интерн Лобанов - Александр Ильин-мл. Вот он себе не изменяет: как играл дуралеев, так и в большом кино разгильдяй. Хоть что-то вечно под луной.
Но эти маленькие недостатки сполна компенсируются отличным качеством съемки, достаточно четкой передачей эмоций и ощущений людей, отправленных черти куда и без гарантий. Да и просто снят фильм красиво. И долго - продолжительность ленты 2,5 часа.
И еще, актер Сергей Ильин в роли Сергея Павловича Королёва - восхитителен! Словом, рекомендуем. Откровенно и смело ставим картину в список must see сезона.
Текст: Евгения Шафранек
Фото: byappi.ru, kinonews.ru, kino-kingdom.com, forbes.ru