Пока длинные выходные не закончились, можно успеть посмотреть новинки кино, которые сейчас идут на большом экране. Однако не каждый фильм — шедевр, поэтому мы подобрали для вас картины с достаточно высоким рейтингом.

1. Красавица и чудовище

Детский фильм с рейтингом 7,8 из 10 — это лучше, чем хорошо, потому что именно картины для юных зрителей оценивают крайне придирчиво. Те же «Смурфики», например, не получили и шести баллов.

«Красавица и чудовище», снятый Биллом Кондоном, буквально экранизированный мультфильм. Поэтому здесь и песни, и пляски, и волшебство, и желтое платье Белль, и эгоистичный Гастон — все так, как привыкли дети.

Правда, некоторые источники указывают на возрастное ограничение - 16+. Сложно сказать, чем может скомпрометировать кино для детей говорящий канделябр, зато им точно понравится Эмма Уотсон в роли Белль. Все-таки ее посредственный актерский талант с лихвой компенсируется участием в «Гарри Поттере».

Кстати, для роли в фильме Эмма Уотсон несколько раз пересматривала оригинал 1991 года и даже записалась в группу по пению. А сам трейлер к фильму за первые 24 часа собрал 91,8 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом для компании.

2. Форсаж- 8

Форсаж-8, или The Fate of the Furious — это вам не Форсаж-7, какой-нибудь. Здесь все серьезно, включая рейтинг 7,4 из 10. Тут и гонки, и любовь-морковь, и даже подводная лодка, которая способна дельфином резко выныривать, участвовать в съемках, а затем стремительно погружаться обратно.

Режиссер Гэри Гэй заставляет героев носиться по Гаване, Берлину и Нью-Йорку, воюя с бесконечно красивой и столь же опасной женщиной-преступницей. Понятно, что детей на этот фильм вести нельзя, потому что предполагается мускулистый и обнаженный Вин Дизель. Там вообще предполагается крайне горячее трио: Стетхем, Скала и Дизель.

Между прочим, Форсаж-8 стал первым голливудским фильмом, съемки которого прошли на Кубе, а часть фильма снималась в Исландии, причем стала крупнейшей съемкой взрывов в этой части света.

3. Живое

«Живое» Даниэля Эспиносы получает рейтинг 7,0 из 10 и пополняет ряды фантастических триллеров о космическом экипаже, который обнаруживает следы жизни на Марсе.

Хотя, надо отдать должное, создатели картины особенно и не скрывают, что источником вдохновения послужил фильм «Чужой» 1979 года.

Ну и отдельной радостью для глаз станет наличие среди актеров Джейка Джилленхола. Тем более, что он недавно засветился на одном мероприятии, где с обожанием смотрел на певицу Рианну.

4. Прочь

Одна из самых рейтинговых картин за последнее время — 8,2 из 10. Даже странно, учитывая, что фильм — ужасник. Детище американского режиссера Джордана Пила.

Между прочим, «Прочь» - дебютная полнометражная картина Джордана. К тому же, фильм сняли в рекордно короткие сроки — 28 дней. Но при этом, кассовые сборы зашкалили, и Джордан Пил стал первым в истории темнокожим сценаристом-режиссером, чей дебютный фильм заработал больше $100 миллионов в широком прокате.

А сюжет прост: молодой чернокожий парень принимает приглашение своей белой подруги поехать в ее родовое имение, где его ждут сплошные сюрпризы.

5. По млечному пути

«По млечному пути» обнадеживает высоким рейтингом (7,0 из 10) и именем режиссера. Картину снял Эмир Кустурица, а это значит, что история любви сербского мужчины должна очаровать и покорить.

Тем более, что одну из главных ролей играет Моника Беллуччи. И тем более, что это первый фильм Кустурицы, который он выпустил после восьми лет творческого затишья.

И еще момент: в самом начале картины зрителю сообщают, что этот фильм "основан на трех реальных историй и множестве фантазий".

6. На игле-2

Английский режиссер Дэнни Бойл снял продолжение некогда очень популярного фильма «На игле» и получил рейтинг 7,2 из 10. Здесь почти как продолжение мушкетеров — тоже спустя двадцать лет.

Главный герой Марк Рентон хоть без шляпы, коня и «тысячичертей», но возвращается к своим друзьям. Друзья ведут асоциальный обаз жизни и пытаются заработать на порнобизнесе. Даже картина черновым вариантом имела название «Порно».

Словом, товарищи дней веселых объединяются и вот тут-то события и начинают развиваться.

Удачного просмотра!