Фильмы: Что посмотреть, пока не закончились длинные выходные
Пока длинные выходные не закончились, можно успеть посмотреть новинки кино, которые сейчас идут на большом экране. Однако не каждый фильм — шедевр, поэтому мы подобрали для вас картины с достаточно высоким рейтингом.
1. Красавица и чудовище
Детский фильм с рейтингом 7,8 из 10 — это лучше, чем хорошо, потому что именно картины для юных зрителей оценивают крайне придирчиво. Те же «Смурфики», например, не получили и шести баллов.
«Красавица и чудовище», снятый Биллом Кондоном, буквально экранизированный мультфильм. Поэтому здесь и песни, и пляски, и волшебство, и желтое платье Белль, и эгоистичный Гастон — все так, как привыкли дети.
Правда, некоторые источники указывают на возрастное ограничение - 16+. Сложно сказать, чем может скомпрометировать кино для детей говорящий канделябр, зато им точно понравится Эмма Уотсон в роли Белль. Все-таки ее посредственный актерский талант с лихвой компенсируется участием в «Гарри Поттере».
Кстати, для роли в фильме Эмма Уотсон несколько раз пересматривала оригинал 1991 года и даже записалась в группу по пению. А сам трейлер к фильму за первые 24 часа собрал 91,8 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом для компании.
2. Форсаж- 8
Форсаж-8, или The Fate of the Furious — это вам не Форсаж-7, какой-нибудь. Здесь все серьезно, включая рейтинг 7,4 из 10. Тут и гонки, и любовь-морковь, и даже подводная лодка, которая способна дельфином резко выныривать, участвовать в съемках, а затем стремительно погружаться обратно.
Режиссер Гэри Гэй заставляет героев носиться по Гаване, Берлину и Нью-Йорку, воюя с бесконечно красивой и столь же опасной женщиной-преступницей. Понятно, что детей на этот фильм вести нельзя, потому что предполагается мускулистый и обнаженный Вин Дизель. Там вообще предполагается крайне горячее трио: Стетхем, Скала и Дизель.
Между прочим, Форсаж-8 стал первым голливудским фильмом, съемки которого прошли на Кубе, а часть фильма снималась в Исландии, причем стала крупнейшей съемкой взрывов в этой части света.
3. Живое
«Живое» Даниэля Эспиносы получает рейтинг 7,0 из 10 и пополняет ряды фантастических триллеров о космическом экипаже, который обнаруживает следы жизни на Марсе.
Хотя, надо отдать должное, создатели картины особенно и не скрывают, что источником вдохновения послужил фильм «Чужой» 1979 года.
Ну и отдельной радостью для глаз станет наличие среди актеров Джейка Джилленхола. Тем более, что он недавно засветился на одном мероприятии, где с обожанием смотрел на певицу Рианну.
4. Прочь
Одна из самых рейтинговых картин за последнее время — 8,2 из 10. Даже странно, учитывая, что фильм — ужасник. Детище американского режиссера Джордана Пила.
Между прочим, «Прочь» - дебютная полнометражная картина Джордана. К тому же, фильм сняли в рекордно короткие сроки — 28 дней. Но при этом, кассовые сборы зашкалили, и Джордан Пил стал первым в истории темнокожим сценаристом-режиссером, чей дебютный фильм заработал больше $100 миллионов в широком прокате.
А сюжет прост: молодой чернокожий парень принимает приглашение своей белой подруги поехать в ее родовое имение, где его ждут сплошные сюрпризы.
5. По млечному пути
«По млечному пути» обнадеживает высоким рейтингом (7,0 из 10) и именем режиссера. Картину снял Эмир Кустурица, а это значит, что история любви сербского мужчины должна очаровать и покорить.
Тем более, что одну из главных ролей играет Моника Беллуччи. И тем более, что это первый фильм Кустурицы, который он выпустил после восьми лет творческого затишья.
И еще момент: в самом начале картины зрителю сообщают, что этот фильм "основан на трех реальных историй и множестве фантазий".
6. На игле-2
Английский режиссер Дэнни Бойл снял продолжение некогда очень популярного фильма «На игле» и получил рейтинг 7,2 из 10. Здесь почти как продолжение мушкетеров — тоже спустя двадцать лет.
Главный герой Марк Рентон хоть без шляпы, коня и «тысячичертей», но возвращается к своим друзьям. Друзья ведут асоциальный обаз жизни и пытаются заработать на порнобизнесе. Даже картина черновым вариантом имела название «Порно».
Словом, товарищи дней веселых объединяются и вот тут-то события и начинают развиваться.
Удачного просмотра!