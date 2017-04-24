Woman |

Если вы уже осилили «Форсаж-8», оценили «Живое» Даниэля Эсиносы и даже насладились Кустурицей и его «По млечному пути», то для вас следующая подборка.

Кухня. Последняя битва

Еще одна встреча с шеф-поваром Виктором Бариновым, которого играет прекрасный Дмитрий Назаров, и его командой талантливых шалопаев. У подопечных шефа уникальное качество испортить даже то, что испортить, казалось бы, невозможно.

В этот раз команда отправляется на чемпионат мирa профессиональных поваров в Сочи по приглашению самого Владимира самого Владимировича, у Виктора Баринова внезапно появляется сын Иван, а Дмитрий Нагиев в роли Дмитрия Нагиева странным образом исчезает, скрываясь от вооруженных мафиози.

Словом, режиссер Антон Федотов намудрил и намесил такой сюжет, что так сразу и не разберешься. Одно можем сказать точно: в съемках приняли участие настоящие звезды мировой кухни, например, Демиен Дювио и Уильям Ламберти.

А если бы сюжет появился на экранах в своем первозданном виде, то мы получили бы картину «Кухня в Шанхае», а участникам пришлось бы сниматься в КНР. Но в Сочи оно, конечно, подешевле будет. Правда, там есть еще кадры из Португалии.

Трио в перьях

Если до «Красавицы и чудовища» отпрыски не доросли, то самое время отправиться на «Трио в перьях» - неплохой рейтинг, неплохой дубляж на русском и латышском языках и отсутствие возрастных ограничений. История о храбром воробье Ричи, которого усыновили аисты.

Усыновить-то усыновили, но вот взять с собой на Юг не могут — для воробья это слишком далекое и опасное путешествие. Ричи же собирается всем доказать, что он смельчак и в пути не погибнет. Вот такой бессердечный сюр, который, конечно, заканчивается хеппиэндом.

Стражи Галактики. Часть 2

Какой-то совершенно немыслимый рейтинг у приключенческого детского фильма — 9,4 из 10! А с другой стороны, какой может быть результат, когда в одном кино объединяются ведущие компании Marvel Studios и Walt Disney?

Вторая часть истории, снятая тем же режиссером, что и первая, Джеймсом Ганном, обещает быть не менее достойной. В центре сюжета уже знакомая странная команда, путешествующая по всему космосу. Кстати, самым популярным героем первой части стал... Малыш Грут. Да-да, говорящее дерево «сделало» всех коллег по мультфильму фразой «Я есть Грут» и танцем. Этот герой настолько полюбился зрителям, что принес в копилку студий не один миллион американских денег в обход кинокассы. То есть, в виде игрушек.

И во второй части Малыш Грут, которого, между прочим, озвучивает Вин Дизель, вновь показывается на экране и даже занимает гораздо больше «эфирного времени», чем его предшественник.

Теперь землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, Малыш Грут и говорящий енот вновь попадают в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Перестрелка

Британский режиссёр Бен Уитли и продюсер Мартин Скорсезе сняли эдакий стилизованный ретро-боевик. Здесь наблюдается отличный жанровый микс: детектив, комедия и остросюжетный фильм в одном флаконе. События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году.

Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание. Одна из главный ролей, безусловно, отдана Саре Ди, которая снимается во всех фильма Бена Уитли (гусары, молчать!)

А зрителей ждет юмор и кровище в стиле "Shoot'em Up", где на протяжении почти двух часов каждый вооруженный участник киноленты будет стрелять во все, что движется. А движется там всё и вооружены все.

Затерянный город Z

“Затерянный город Z” – еще одно прочтение истории о мифической стране Эльдорадо. Жажда денег заставила тысячи искателей приключений отправляться в амазонские джунгли. Иногда успешно, но чаще всего — навсегда и безвести.

Экранизация одноименного романа Дэвида Грэнна, получила высокий рейтинг среди зарубежных зрителей – 7,1 из 10 и более критичную оценку пользователей рунета – 6,5 из 10.

В центре сюжета команда ученых во главе с геодезистом Чарли Ханнэмом (Перси Фоссет), который в этом образе очень похож на худого Бреда Питта, отправляется на поиски затерянной цивилизации.

Если открытие будет успешным – почет, слава и всеобщее уважение. Если нет — все тоже самое, но посмертно. Фоссет наведывается в джунгли как на работу, но распахнутый настежь финал дает возможность каждого придумать концовку на свое усмотрение.

Картина долгая, измученная деталями, щедро вброшенными режиссером Джеймсом Греем. На роль Фоссета претендовал и Бред Питт и Бенедикт Камбербэтч. Но победил Чарли Ханнэм и так вжился в роль, что решил есть и спать прямо в окопах во время съемок военных сцен. Очень хотел, но страховщики не разрешили. Звезд мало, их беречь надо.