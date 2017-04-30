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Впереди столько выходных, что уж до кино точно дойти стоит. Мы подобрали для вас самые интересные новинки. А если фильма по душе нет здесь, то возможно он -- ЗДЕСЬ.

Рок-дог

Неплохо раскрученный американо-китайский мультфильм со средним рейтингом начинается в рижских кинотеатрах в эти выходные. Пёс Боуди «понаехал» из деревни в город зверей, чтобы найти легендарную рок-легенду, кота Энгуса.

Боуди не хочет сторожить деревню от волков, а хочет быть «вольною царицей», то есть — суперстаром c гитарой наперевес. Родители, конечно, против и дрессируют своего любимца как и полагается дрессировать потомственных защитников.

Создатель картины Эш Брэннон, хорошо известный нам по «Истории игрушек-2» и «Лови волну». Кстати, картина полностью оплачена китайской стороной. И этот проект стал самым дорогим в истории китайской киноиндустрии. Причем в актерском составе (читай: озвучке), нет ни одного китайского имени.

Чужой+Чужие

Очень неожиданный выбор «большого экрана» - фантастика и фильм-ужасов в одном флаконе.

Точнее, в двух флаконах: «Чужой»1979 года и «Чужие» 1986 года. Разные режиссера , но одна неизменная Сигурни Уивер. Несмотря на то, что фильмы значатся, как «ужасы», на самом деле, это скорее остросюжетный боевик с элементами sci-fi.

Взволнованные океаном

Вот уж история, реальней некуда! Документальный фильм о двух латышах, ставших первой командой в Мире, которая в гребной лодке пересекла Южно-Атлантический океан. Без мотора, парусов или сопровождающего кутера.

Оба энтузиаста не являются яхтсменами, моряками или же профессиональными гребцами, к приключению начинают готовиться с нуля, вписав в веб-браузер фразу "как перегрести океан?" Вместо запланированных 100 дней в океане проведены 142 дня. Цель авторов фильма показать, как почти невозможное становится возможным.

Однако картина имеет ограничения по возрасту (12+) и будет демонстрироваться только на латышском языке. Но кого это остановит?

Смурфики: Затерянная деревня

Не самый лучший мультфильм, выходящий на экраны в этом сезоне. Но и не самый плохой. Знакомые смурфики отправляются на поиски пропавшей деревни. Разгадка пленит еще и тайной — герои смогут разгадать самый большой секрет смурфиков.

Но есть у этой картины и большой плюс — ее создали с большим уважением к художнику комиксов. А ведь смурфики появились на страницах журналов более полувека назад! И интересный факт: Смурфетту озвучивает американская певица Деми Ловато.

Призрак в доспехах

Интересно все, кроме рейтинга. Во-первых, фильм снимался при посредничестве нескольких стран: США, Индия, Китай, Япония, Гонконг, Англия, Новая Зеландия, Австралия и Канада. Можно точно сказать, что режиссер Руперт Сандер «connectiong people...». Во-вторых, это первая игровая экранизация культовой манги Масамунэ Сиро.

В-третьих, создатели фильмов перестали заглядывать на сто лет вперед и сконцентрировались на будущем поближе. Здесь речь пойдет о 2029 году, например. Ну и много обещают главные роли: Скарлетт Йоханссон в роли азиатки, Жьюетт Бинош, Такеши Китано, который для своих 70 лет чрезвычайно бодр и работоспособен и другие звезды.

«Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.»

Моя девушка – монстр

В общем-то, это комедия испанского режиссёра и сценариста Начо Вигалондо с обладает еще и элементами остросюжетной киношки. В центре картины, как обычно, неудачник. Правда, в этом случае, неудачник — симпатичная Энн Хэтеуэй.

Потеряв работу и бойфренда, Энн, она же Глория, отправляется в родные пенаты и вдруг узнает, что на Токио напал гигантский ящер (Привет, все серии Годзиллы). Ну и дальше события развиваются самым абсурдным образом, потому что между глорией и чудовищем нарисовывается некая связь. А точнее: Глория может руководить движениями монстра.

Повеселиться под поп-корн тут точно можно. А заодно оценить игру Энн, которой тщательно замаскировали довольно приличный срок беременности. Кстати, мы тут не зря Годзиллу вспомнили. Еще в мае позапрошлого года на этот проект подали в суд из-за слишком большого сходства с фильмом «Годзилла».

Последствия

Вот уж кому не сидится без работы, так это самому Арнольду, самому Шварценеггеру. В этот раз, правда, без сильного мордобоя, зато с глазами полными слез. Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.

И вот теперь цель всей его жизни — отыскать виновного в катастрофе и... нет, не убить его, не шепнуть на ухо «I'll be back» и даже не избить до полусмерти, а просто посмотреть в глаза подонку.

Но! Что однозначно подкупает, так это важный факт: фильм основан на реальных событиях и русское имя Роман подобрано не зря. Потому что прототипом персонажа Арнольда Шварценеггера стал российский архитектор Виталий Калоев, чьи жена и дети погибли в авиакатастрофе 1-го июля 2002 года.

Правда, создатели ленты с самим Виталием никак не консультировались. Так что сколько там осталось от правды — можно лишь догадываться.

О любви

Не спит и российская киноиндустрия и выпускает на экраны новую картину культового режиссёра Владимира Бортко. Драматичная история о классическом любовном треугольнике. Здесь однозначно отличный актерский состав: Анна Чиповская, Мария Миронова, Дмитрий Назаров и Дмитрий Певцов.

И все они, «играют в любовь». Студентка Нина замужем за молодым профессором-синологом. И все-то у них тишь да благодать, пока на горизонте не появляется банкир Сергей. И бросаются они с этим Сергеем «в любовь, как под поезд».

Фото: kinoafisha.ua, horror.wpengine.netdna-cdn.com, film.ru, i.ytimg.com, silvercinema.ru, kinogo-online.com