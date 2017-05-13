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Понятно, что впереди только один выходной день, да и тот марфонистый - Рига бежит, дороги перекрыты, водители неистовствуют, словом, обычное воскресенье. Если не хотите трепать себе нервы, сходите в кино.

Секретный агент

C 5 мая в рижских кинотеатрах идет новый остросюжетный фильм «Секретный агент». Первая сценарная работа в кино Питера О’Брайена и вторая совместная работа Орландо Блума, Майкла Дугласа и Джона Малковича, конечно, о секретном агенте мирового уровня.

Именно он, герой дня, должен предотвратить биологическую атаку на Лондон. И, скорее всего, миссию свою выполняет, иначе рейтинг был бы не 6.0 из 10, а все двенацадцать баллов за неожиданную развязку.

Послесвадебный разгром

Послесвадебный разгром настолько крут, что не рекомендуется для просмотра детям младше 18 лет.

Сложно даже представить, что там наснимал австралийский режиссер Марк Лэмпрелл. Хотя, отчего же? Сюжет прост и незатейлив: на берегу обрыва проходит свадебная церемония, во время которой жених срывается в пропасть и погибает. Что там происходит с невестой вопрос десятый, а вот троице верных друзей предстоит доставить гроб обратно на родину.

Задача осложняется тем, что самолет, который перевозил усопшего, терпит крушение где-то в джунглях. Так они и таскаются с погибшим дважды другом в гробу через весь континент. Скорее всего, нас ждет мешанина из «Мальчишника в Вегасе» и «Иронии судьбы 2» с таким низкопробным юмором под плинтусом. Словом, на любителя рейтингом ниже 6 баллов.

Чужой: Завет

Новую картину Ридли Скотта высоко оценили западные критики, назвав фильм «прекрасным научно-фантастическим триллером, полным сюрпризов».

Тут и заумные беседы, и философия, и экшн, и сплошные загадки и ответы на них. Кстати, изначально фильм планировалось назвать «Чужой: Потерянный рай», однако позже название было заменено на «Чужой: Завет». По сути, это непрямое продолжение фильма «Прометей» с возвращением к хоррор-истокам франшизы. Все по-взрослому!

Список маминых желаний

Трогательная драма о судьбе женщины. Болезнь прогрессирует и ей остается жить буквально несколько недель. Узнав об этом она начинает вести дневник, чтобы постараться облегчить тяжесть разлуки для своих детей и мужа.

Обычно, у таких слезливых картин довольно высокий рейтинг, но вот со «Списком» пока как-то все мутновато — лишь 6,8 из 10. Не трагично, конечно, но могло бы быть и лучше.

Меч короля Артура

Гай Ричи и исторические фильмы, наверное, не совсем совместимые понятия. Все же как-то «Карты, деньги, два ствола» привычней. Но «Меч Артура» на экраны вышел. И вышел он как авторское видение режиссером классической истории Короля Артура о том, как простой мальчишка с улиц Лондониума стал властителем судеб.

В основу сценария картины лег роман Томаса Мэлори «Смерть Артура» (1485). Здесь все: борьба за престол, цареубийства и просто убийства, интриги, скандалы, расследования до тех пор, пока Артур не достает из камня меч Экскалибур и его жизнь круто меняется. Ну а у кого бы не поменялась?

Кстати, в случае высоких кассовых сборов лента положит начало целой франшизе. Всего студия планирует выпустить шесть фильмов. 7.3 из 10!