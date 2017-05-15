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20 мая по всей Латвии пройдет традиционная ночь музеев. Это значит, что любой желающий, особенно любой желающий насладиться культурной жизнью, может посетить самые интересные музеи страны абсолютно бесплатно.

К чему готовиться? К вечерней прохладе, огромным очередям и отсутствию даже намёка на романтику. Что получите? Экшн и движуху, возможность сэкономить на входном билете, ощущение причастности к чему-то большому и очень массовому.

Мы сделали для вас небольшую подборку: куда нужно зайти, по нашему мнению. Но маршрут, конечно, вы можете менять по своему желанию.

1. Хоровод времени

Музей истории Риги и мореходства (Рига, улица Паласта, 4) предлагает одну из самых насыщенных программ. Мы, конечно, к длинному перечню мероприятий относимся скептически, зная «особенности национальной охоты», но мало ли, случится чудо и будет здорово.

19.00–01.00 - экспресс-выставка в 13 залах, фотосалон «Однажды в Риге» (со своими фотоаппаратами), возможность сфотографироваться в необычных интерьерах.

Начиная с 19:30 - концерты и мероприятия в Колонном зале, в рамках которых выступит танцевальная группа Spotlight Dance, воспитанники Бабитской музыкальной школы, вокальный ансамбль рижского общества немецкой культуры Morgenrot и ансамбль коклеистов Balti, танго-джазовый ансамбль Tangoriginales.

2. В гостях у президента

Президентский замок (Рига, улица Пилс, 3) горел и реставрировался, потом опять что-то пошло не так, но вот, наконец-то, можно прийти и своими глазами убедиться, что историческое здание восстановлено.

С 19:00 до полуночи для посетителей «Ночи музеев» будет открыт форбург Рижского замка и предоставлена возможность заглянуть в представительские помещения.

Праздничный зал, Зал аккредитации послов, анфилада третьего этажа и старейшие средневековые скульптурные памятники Латвии - «Мадонна с младенцем» и «Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг» - должны оставить самое неизгладимое впечатление.

3. Гиперреализм, Instagram и квест

Еще в начале марта в выставочном зале «Арсенал» (Рига, улица Торня, 1) открылась выставка «Гиперреализм. Вариации направления в Латвии», посвященная появлению и развитию в Латвии этого арт-направления на протяжении последних пятидесяти лет.

О том, красиво или нет, реалистично или не очень — можно судить только после того, как сам побывал и оценил. Вот во время «Ночи музеев» такая возможность как раз и представиться. Тем более, что «Арсенал» подготовил целую программу для гостей.

Например, с 19:00 до 21:00 можно поиграть в игру «Что скрывает за собой гиперреализм?». Семьи и дети смогут совместными усилиями найти подсказки в выставочных работах и, отгадав секретный пароль, получить небольшой приз.

И с 19:00 до полуночи будет длиться акция INSTAGRAM. Здесь надо будет кого-то искать, что-то имитировать и использовать специальный хэштег, в итоге — шанс победить в лотерее.

4. Подвести под монастырь

Провести ночь в настоящем монастыре да под рассказы монастырских сестёр — довольно оригинально и увлекательно. Тем более, что в Риге, оказывается, есть «Музей сакральных вещей» (Рига, улица Клостера, 5).

20 мая здесь с 19:00 до 21:00 пройдут экскурсии, которые проведут сестры монастыря, в том числе экскурсия по церкви Святой Марии Магдалины, башне и подвалу древнего Цистерцианского женского монастыря (дом Святой семьи).

5. #кинодомино

Словно ответ на пессимистичные прогнозы демографа Илмара Межса в Музее народного фронта (Рига, улица Вецпилсетас, 13/15) пройдет многообещающая выставка «Тебе жить вечно, Латвия!».

На первый взгляд название экспозиции звучит как угроза, но на деле здесь с 19:00 до 01:00 продемонстрируют два документальных фильма: Индры Валениеце «Фактор Фолкманиса», 2016 год и Инги Нестере (Inga Nestere) «Латвия в моем сердце», 2016 год.

Для любителей синематографа есть еще одна информация: в Рижском киномузее (Рига, лица Пейтавас, 10) тоже будут представлены картины современных режиссёров: «Это помнят только поезда» (2016), «Время, которого нет. Михаил Таль» (2016) и «Хроники последнего храма» (2012)

6. И время остановилось...

Рижский музей Югендстиля (Рига, улица Альберта, 12) считается одним из самых атмосферных музеев столицы. И 20 мая с 19.00–01.00 здесь можно увидеть театрализованные сцены — оживший югендстиль в интерьере начала XX века.

Кстати, еще одна выставка, попадающая под «колесо времени» пройдет в этномузее «Мир шляп» (Рига, улица Виландес 7-12). Здесь с 19:00 и до 01:00 можно будет осмотреть самые старинные головные уборы из собрания музея, которые в национальном костюме до сих пор не изменились.

7. Стань кубистом!

Музей-квартира Романа Суты и Александры Бельцовой интересен сам по себе. Но именно в ночь с 20 на 21 мая здесь пройдет настоящий перфоманс «Путешествие в «лихие двадцатые»», в котором интересно принять участие и детям.

C 19:00 до 21:00 всех маленьких гостей ждут на творческой мастерской для детей «Стань кубистом – создай свой коллаж!» Вдохновившись кубистическими работами Бельцовой и других латвийских модернистов, посетители смогут создать свою версию шедевра кубизма.

С 19:00 до 23:00 - «Едим как кубисты!» - возможность познакомиться с меню кафе Sukubs и забрать с собой распечатку любого понравившегося рецепта.

Кроме того, с помощью аксессуаров и фотографий посетитель сможет сфотографироваться в интерьере музея, примерить образ богемы начала 20-го века и почувствовать атмосферу той эпохи на фоне музыки 20–30-х годов.

8. Кукольных дел мастер

Латвийский кукольный театр (Рига, улица Кр.Барона, 16/18) не остался в стороне и тоже предлагает свою программу для «Ночи музеев».

С 19:00 и до 1:00 все посетители Кукольного театра смогут пройти через туннель времени (не спрашивайте, что это такое, мы пока не в курсе). Но главное, каждый час во дворе или фойе театра (если пойдет дождь) актеры будут показывать представление.

9. Убить время

Не вся программа Мемориала Жанна Липке (Рига, улица Мазаис дамбис, 9) интересна, но кое-что пропустить не хочется.

С 14:00 до 21:00 пройдет игра-ориентирование по острову «Кроссворды Кипсалы». Участники получат в музее путеводитель с кроссвордом и узнают, какие консервы когда-то готовили в соседнем дворе музея и что объединяет Колбасу, Свёклу и Сваю.

В 15:00 начнется «Охота за сокровищами острова» для детей с родителями, а в 16:00 всех ждут в творческой мастерской для всей семьи «Будь как время: сделай новое — старым».

Здесь сможете «состарить» вещи, создать самое медленное и непредсказуемое почтовое послание в мире –письмо в бутылке и изготовить лодку. Обязательно будет экскурсия по музею и в 17:00 и 19:00 - бесплатная экскурсия по острову Кипсала в сопровождении гида музея.

10. «И тебя вылечат...»

Если раньше в Твайка, 2 отправляли пациентов, то теперь — поклонников искусства. Музей рижского центра психиатрии и наркологии (Рига, улица Твайка, 2) заманивает оригинальной программой.

В 18:00 откроется выставка, посвященная врачу Отто Вильгельм фон Гуну. В это же время начнется осмотр исторической экспозиции и выставки, посвященной Петерису Крастиньшу – выдающемуся и латышскому художнику начала ХХ века с трагической судьбой, многолетнему пациенту психиатрической больницы.

Ну и дальше, не менее интересно и увлекательно. 19:00 - экскурсия по исторической территории Рижского центра психиатрии и наркологии, в 20:00 - экскурс «Фактор чудаков. Революция 1905 года» и 21:00 - «Сад Рижского центра психиатрии и наркологии».

11. Алхимия во всей красе

Рижский Музей фармацевтики (Рига, улица Р.Вагнера, 13) предлагает программу «Лабиринт времени», и она (программа-то эта) выглядит прямо восхитительно.

Вся экспозиция поделена на несколько секторов: «Время легенд» (царство мифических растений), «Средневековье» (создаем эликсир жизни и участвуем в танцах), «Время волшебства» (не делали никогда массаж прутьями? Это ваш шанс), «Время бани» (можно попариться в бане с настоящим веником) и «Время закончилось» (вплетаем свою нитку гаруса в клубок времени).

Понимаем, что некоторые пункты звучат несколько абсурдно, но прямо захотелось проверить, как выглядит провидица, которая варит зелья и что такое сердце алхимической лаборатории.

Подробная программа – ЗДЕСЬ