Woman |

Хорошая погода еще не повод отказывать себе в поп-корне и большом экране.

Уна

Совместная работа Великобритании, США и Канады - драма «Уна». Картина Бенедикта Эндрюса по пьесе Дэвида Хэрроуера «Черный дрозд» (последний, к слову, выступил в качестве сценариста фильма) имеет довольно хороший рейтинг на Imdb — 7.0 и предлагает зрителю поразмышлять на тему возможности искупления вины. Вот как все завернуто.

Пятнадцать лет назад юная Уна Спенсер (Руни Мара) сбежала из дома вместе со взрослым мужчиной по имени Рэй (Бен Мендельсон), который растлил девушку и впоследствии отсидел тюремный срок за свое преступление.

Спустя годы Уна случайно натыкается на фотографию Рэя в журнале и решает найти его. Их неожиданная встреча возвращает к жизни давно похороненные воспоминания и поднимает новые вопросы, которые ставят под угрозу тихое и стабильное существование Рэя.

Королева Кристина

Фильм 2015 года в рижских кинотеатрах появился только сейчас. Может быть, причина еще и не очень высокий рейтинг. Так себе рейтинг, честно говоря — сердинка на половинку.

Причем в 1933 году в США уже вышла лента с одноименным названием. Тогда главную роль сыграла Грета Гарбор, а сам фильм до сих пор удерживает высокую оценку среди зрителей. Современная «Кристина» уходит от политики и ставит во главу угла только личную жизнь королевы. Но для тех,кто интересуется историей или феминизмом — самое то.

Кристина, коронованная в возрасте 16 лет, буквально брошена в лабиринт власти и традиций, где аскетичные и фанатичные мужчины-лютеране, определяющие всю жизнь при дворе, принуждают ее выйти замуж и родить наследника. Только так она бы исполнила свой долг и предназначение по отношению к престолу и стране. Лишь красивая и элегантная графиня Эбба Спарре становится той отдушиной, где королева Кристина может найти убежище и любовь.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Ну тут все понятно. Снова на экранах везунчик Джек Воробей, злой капитан Салазар и призрачные пираты.

Героям нужно найти всего ничего - магический трезубец Посейдона, и в общем-то все, все спасены. Джонни Депп снова манит женщин подведенными глазами, Хавьер Бардем просто глазами, рейтинг — высоким баллом (почти 9 из 10), а меломаны уже оцениваеют саундтрек Dead Men Tell No Tales.

Ой, мамочки!

Французская комедия от режиссера Ноеми Саглио, а воли восхитительная Жьюльет Бинош.

Мадо 47 лет и она живет вместе со своей дочерью. И все бы ничего, кроме хруста французской булки, только вот две леди оказываются в интересном положении одновременно. Как стать мамой и бабушкой одновременно, да еще принять этот статус без истерики — в хорошей и доброй картине с 26 мая.