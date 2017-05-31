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Конец недели, как всегда, знаменуется кинопремьерами. Что посмотреть на большом экране, куда сходить, а что, может быть, проигнорировать — в нашей подборке.

Кнутофикация / Life is Hard

Ивар Тонтегоде в своем приключенческом и даже комедийном фильме «Кнутофикация» рассказывает о судьбе великого и прекрасного Кнута Скуениекса - латышского поэта, журналиста и переводчика.

Окончив учебу в Москве, молодой Кнут возвращается в провинцию, где молодой советский поэт попадает в стагнационное общество. Затем, его ждёт осуждение и заключение в Гулаге на 7 лет, освобождение и помехой для советского режима. Кнут не революционер для масс, он - мятежник сам по себе. В кинотеатрах на латышском языке с 1 июня.

Чудо-Женщина / Wonder Woman

Американский режиссер Пэтти Дженкинс выводит на экран очередной комикс. Однако последняя картина, в которой супергерой — женщина, вышла аж в 2005 году. И это была картина «Электра». Прямо какая-то несправедливость.

Поэтому этот фильм компенсирует всё: женщина снимает о чудо-женщине. Причем снимает трилогию. Эта премьера — первая часть, так что в конце нас ждет «to be contiunued..» и очевидно открытый финал.

До того, как стать Чудо-Женщиной, её звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь она тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Родившаяся и выросшая на острове сказочной красоты под названием Темискира, населенным свободолюбивыми и гордыми амазонками, Диана жила размеренной жизнью в гармонии и единстве с природой, но всё коренным образом меняется, когда во время охоты она встречает американского военного летчика Стива Тревора, которого выбрасывает на берег.

Последнее слово / The Last Word

Гарриет — успешная бизнес-леди, которая подключает молодую журналистку Энн Шерман для описания своей жизни. Результат Гарриет не устраивает и она решает изменить свои воспоминания.

Но Энн категорически против такого поворота сюжета. Как разворачивается история, так две женщины развивают уникальную связь, которая изменяет не только наследие Гарриет, но и будущее Энн.

Только имейте в виду, что рейтинг у этой трагикомедии не очень — 6.5 из 10, но со 2 июня вы сможете составить своё собственное мнение.

Большой

Картина Валерия Тодоровского о судьбе двух десятилетних девочках-балеринах Юле и Карине. В провинции они уже покорили сердца зрителей, но их тянет в столичную балетную школу. Что стоит за красотой па и легкостью антраша?

Тяжелейший труд, потому что балет — это айсберг. На вершине – красоты, а невидимая часть полна драматизма. В рижских кинотеатрах уже с середны мая.

Сфера / The Circle

Средний рейтинг у новой картины Джеймса Понсольдта и неплохие сборы по миру. Сфера — история недалекого будущего, в котором молодая и перспективная Мэй Холланд, которую играет Эмма Уотсон, получает должность в крупной интернет-компании под названием «Сфера».

Компания создает единую онлайн-личность из всех пользователей и делает другие страсти-мордасти через фейсбук. Сценарий ленты основан на одноименном романе Дэйва Эггерса и имеет бонусом Тома Хенкса в главной роли.