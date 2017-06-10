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В кинотеатрах каникул не бывает, поэтому каждую неделю на экраны выходят очередные новинки. Что успеть посмотреть в ближайшее время — в нашей подборке

Спарк. Герой Вселенной

Первый фильм 17-летнего актёра Джейса Нормана на большом экране. Картина режиссёра Аарона Вудли — это веселая и юморная косическая одиссея, которая расскажет о том, как совсем юный подросток возьмёт на себя ответственность по защите огромных территорий.

«Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться».

Его собачье дело

«Карьера лосанджелесского детектива Стива Форда давно уже находится в мертвой точке, но когда бандиты крадут любимца семьи терьера Бадди Стив вынужден вспомнить навыки «крутого парня».»

«Его собачье дело» - комедийный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли. Теперь Брюс не «орешек», а частный детектив Стив. Стив бросается спасать любимую собачку в компании крутого драгдиллера, трусливого помощника и боевого товарища. Словом, опять братья Каллен что-то наворотили на большом экране.

Мумия

Очередной перезапуск серии кинолент о мумии от режиссёра Алекса Куртцмана. Главная тема фильма - «Не надо было лезть в эту гробницу», рейтинг — средней паршивости.

«Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения.»

Тут и первая совместная работа Тома Круза и Рассела Кроу, и виды любимого Лондона и того самого «земфирного» неба. Кстати, на роль доктора Генри Джекилла претендовали самые звёздные звезды: Хавьер Бардем, Джозеф Гордон-Левит, Том Харди и Эдди Редмейн. Но тут пришёл Рассел Кроу и всех победил.

Идеальные незнакомцы

«Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Вечер обещает быть не скучным и приятным. Но, никто не подозревал, насколько он может оказаться непредсказуемым для всех оказавшихся на этой вечеринке.»

Новая драматическая комедия от итальянского режиссёра Паоло Дженовезе собирает достаточно благосклонные отзывы критиков и зрителей.