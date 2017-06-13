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В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр" и первой пущенной на большой экран картиной стала лента Павла Чухрая "Холодное танго", а сам Павел получил почётный приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу".

"Холодное танго" - история одной любви, фильм, вдохновленный романом Эфраима Севелы "Продай свою мать". Правда, от самого романа остались "рожки да ножки" - Чухрай свое видение наложил на весь сюжет и весь смысл произведения.

Это история 41-го года, когда литовский городок оккупируют немцы, еврейская семья попадает в гетто. Однако старший сын Макс (Елисей Никандров) в последний момент сбегает из-под конвоя и возвращается в свой родной дом.

А в родных пенатах уже разместилась обычная литовская семья. В этот момент Макс знакомится в литовкой Лаймой (Ася Громова), и между подростками вспыхивает по-настоящему взрослый роман.

Это история длинной в целую эпоху - войну, история любви, предательства, прощения, история людей, попавших в мясорубку времени, история целого поколения на примере одной любви. Ромео и Джульетта по-чухраевски.

"Холодное танго" - это заключительная часть трилогии Чухрая о сталинской эпохе. Первые две части "Вор" и "Водитель для Веры" не посмотрел только ленивый. Но главное, что и это кино - честное и вопросы в нем задаются - тяжелые, больные и нужные.

В латвийских кинотеатрах с 30 июня. Рекомендуем к просмотру однозначно!