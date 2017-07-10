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Какие новинки кино ждут нас на большом экране — в нашей подборке

Гадкий я-3

Знакомые всех миньоны возвращаются на экраны. Да не одни! Теперь в компании главных героев Грю, Люси и Дрю — брат-близнец Грю. Но самое главное, в этой картине суперзлодей — поклонник 80-х! Родители оценят и наличие кассетного магнитофона, и аэробику в обтягивающей форме, и многое другое очень ностальгическое.

Холодное танго

Именно этот фильм Павла Чухрая открыл в Сочи фестиваль «Кинотавр». И хотя бы поэтому, пропустить эту ленту никак нельзя! "Холодное танго" - история одной любви, фильм, вдохновленный романом Эфраима Севелы "Продай свою мать". Правда, от самого романа остались "рожки да ножки" - Чухрай свое видение наложил на весь сюжет и весь смысл произведения.

Пахан

Детективных триллер Пахан (Shot Caller) — история одного тюремного заключения c отличным рейтингом на Imdb (8.1 из 10) Джейкоб осужден за вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть лучшего друга, в результате чего он попадает в тюрьму, где вынужден сидеть вместе с самыми отъявленными гангстерами и убийцами.

Очень плохие девчонки

Комедия с возрастным ограничением 16+ обещает откровенность, немного пошлости, возможно, много смеха и Скарлетт Йоханссон в главной роли. Пятеро подружек, бывших одноклассниц, устраивают вечеринку. Но результате несчастного случая погибает вызванный подружками стриптизер. И теперь самая главная их задача - избавиться от трупа.

Подпольное казино

Еще одна комедия с претензией и довольно низким рейтингом — 5,5 из 10. Когда Скотт и Кейт Джоханссоны внезапно потеряли сбережения, которые копили на колледж для дочери, они не расстерялись. Вместе с соседом Фрэнком организовали в подвале собственного дома подпольное казино!

Малыш на драйве

Кевин Спейси в новом триллере «Малыш на драйве». Здесь юный и талантливый драйвер, который мастерски выводит с места преступления. «Малыш» - именно тот, кого вы хотели бы увидеть за рулем. Но вот Малыш встречает девушку своей мечты, и теперь все, о чем он мечтает - расстаться с криминальным прошлым.

Подводная эра

Что будет, если все человечество исчезнет? На Земле станет много воды. Очень много воды, где на дне океана поселятся экстравагантные существа – последний в мире осьминожек Дип, креветка Элис, рыба – фонарь Ево. Они не просто обитатели морских глубин, они не разлучные друзья! Новые друзья, удивительные места, такие как погруженный под воду город Нью-Йорк или Титаник, веселые, но порой опасные приключения и, конечно, хеппи энд! На русском языке, без возрастных ограничений!

Планета обезьян: Война

Фильм, реклама которого уже так достала! И здесь все ожидаемо банально: армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. Полковник против Цезаря - битва, которая которая решит, кто теперь будет править на Земле: люди или обезьяны.

Вино и ветер

После "Планеты обезьян" - отдых для души и глаз. Новая трагикомедия "Вино и ветер", где в главной роли играет Анни Жирардо. Жан вот уже десять лет странствует по свету, разорвав связи и с семьей, и с Бургундией, где прошло его детство. Но вот отец Жана заболевает и ему приходится возвратиться в родную Францию. Лето близится к завершению, а сбор винограда, который вот-вот начнется, позволит Жану вновь сблизиться с сестрой Джульеттой и кузеном Джереми, чтобы решить дельнейшую судьбу семейного виноградника.

Человек-паук: Возвращение домой

Никак "Человек-паук" не уйдет в кинотень. Это какая уже по счету серия? После сенсационного дебюта в "Первом мстителе: Противостояние" новый Человек-паук, известный так же как Питер Паркер, пытается вжиться в роль супергероя в приключенческом фильме "Человек-паук: Возвращение домой".