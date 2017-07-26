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В кинотеатрах очередные новинки и даже парочка шедевров. Куда деть свободное время и что посмотреть - в нашей подборке.

Валериан и город тысячи планет

Очередной творческий всплеск от Люка Бессона. Межгалактическое приключение, много аватаров, чуть-чуть "матриц", все это под соусом из заговоров обитателей планеты Альфа и космических спецагентов. Заумно и бьет по мозгам на 6.9 из 10, согласно рейтингу iMDb.

Тачки 3

Родители, снимайте сбережения с накопительных счетов - Молния Маккуин возвращается. Это значит, впереди новый поток из маек, кепок и игрушек любимой детской "тачки". А сам герой дня будет обретать новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Овердрайв

А теперь гонки для больших мальчиков и девочек - премьера остросюжетного фильма "Овердрайв". Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. Тут все, как полагается по закону жанра: быстрая езда, красивые женщины, очень красивые мужчины и воровство века. Все в одном флаконе.

Тайная премьера

Вообще новая тема. Покупаешь билет, приходишь на сеанс, начинаешь грызть поп-корн и только тогда узнаешь: на какой же фильм ты попал. Точно премьера, точно новинка новинок, но какая - загадка. Ищите в кинотеатрах и да пребудут с вами духи кинотеатра "Пионер".

Дюнкерк

И не факт, что Дюнкерк. Может быть, Дункирк. Или даже Данкирк. Тут прочтений - тьма. Но то, что здесь играет Том Харди - факт. Историческая драма о Второй мировой войне выходит на экраны в эту пятницу. "Сотни тысяч британских солдат и их союзников оказываются в окружении немецких войск на небольшой территории вокруг портового городка Дюнкерк. Ситуация кажется безвыходной, ведь за спиной у них только море, а противник все приближается..."