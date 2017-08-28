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Чем порадует конец августа и что посмотреть в местных кинотеатрах — в нашей подборке!

I, Claude Monet

В этом потрясающем фильме удостоенного наградами режиссера Фила Грабски любимый во всем мире художник откроется нам с новой стороны – благодаря собственным словам.

Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, даже мыслей о самоубийстве. Но фильм «I, Claude Monet» создает новый портрет художника, который не только написал картину, положившую начало импрессионизму, но и стал, возможно, самым влиятельным и успешным живописцем XIX и начала XX вв.

Эмоджи фильм

Не самый интеллектуальный мультфильм для детей и, наверное, некоторых взрослых - «Эмоджи». Возможно, внутри наших телефонов есть планета Текстополис, в котором и живут все эти #лицорука, LOL, креветки, машинки и даже какашки. И есть эмоджи без роду и плмени — Джин. Джин умеет корчить разные рожицы в зависимости от настроения. Страстно желая стать таким же "нормальным" как и остальные, он отправляется в эпическое путешествие, чтобы отыскать таинственный код, способный его изменить!

Дедушка, который опаснее компьютера

Фильм латвийского режиссера Вариса Браслы для всей семьи! Восьмилетний Оскар начинает свои летние каникулы с того, что он непрерывно воюет со своим дедушкой. Но эти ссоры и раздоры заканчиваются дружбой, которая позволяет вызволить бабушку из авантюры, задуманной ее бывшим учеником.

Телохранитель киллера

Драка и кровожадность под песню двадцатипятилетней давности. «Телохранитель».

Престарелый киллер (Сэмюэл Л. Джексон), известный своим несносным нравом, решает дать показания против бывших нанимателей. Однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность, поэтому обращается за помощью к молодому и способному телохранителю – агенту по защите свидетелей Майклу Брюсу (Райан Рейнольдс).

Бабушка лёгкого поведения

Если есть опасный дедушка, то почему бы не быть зажигательной бабушке? Новый фильм российского производства литовского режиссера Мариуса Балчунаса собрал на съемочной площадке самую разномастную публику. Здесь и камедиклабовец Александр А Ревва, и певец Филипп Киркоров, и певица Наталья Ионова. Словом, комедия о том, как мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами.

Терминатор 2. Судный день 3D

Ну да, вы правы, это кино 1991 года. Некоторые из наших читателей тогда еще даже не родились. Если бы в те временами существовало понятие «мэм», то фраза I'll be back стала бы именно им.

Человечество, пережившее ядерный апокалипсис, ведeт жесткую борьбу против созданных людьми роботов и машин. Чтобы ликвидировать лидера сопротивления человечества Джона Коннора ещё в детстве, киборги посылают в прошлое два робота-прототипa. Первому в 1984 г. это сделать не удалось.

Словом, старый добрый Терминатор, но в формате 3D!

Сделано в Америке

Эта стремительно развертывающаяся юмористическая история о виртуозном мошеннике основана на реальных событиях. Картина рассказывает об одной из ключевых фигур тайных операций ЦРУ Барри Силе (Том Круз), который начал работу простым пилотом коммерческой авиации, а затем стал торговым агентом, ведущим опасную двойную игру с ЦРУ и с картелем Пабло Эскобара, а также мастером по отмыванию денег.

Реальная белка 2

В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы…

Тюльпанная лихорадка

Картина режиссера Джастина Чадвика по одноименному роману Деборы Моггак В фильмах снимаются 3 оскароносных актера: Джуди Денч, Алисия Викандер и Кристоф Вальц. В XVll веке в Нидерландах разыгрывается настоящий тюльпанный бум.

В это же время молодая красавица София против собственного желания выходит замуж за совсем немолодого богача Корнелиса. Чтобы увековечить красоту своей прелестной жены в портрете, Корнелис приглашает в свой дом художника Жана. Между Софией и Жаном сразу вспыхивают чувства, о чем начинает догадываться супруг. Влюбленные предпринимают отчаянную авантюру, чтобы навсегда остаться вместе.